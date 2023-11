Verstappen aast in Abu Dhabi op 54ste zege: 'Ongelooflijk getal in ongelooflijk seizoen'

Formule 1-iconen Ayrton Senna en Alain Prost is hij al voorbijgestreefd en de koek is nog niet op: in Abu Dhabi kan Max Verstappen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel passeren wat betreft het aantal GP-overwinningen.

De overwinning in Las Vegas was Verstappens 53ste zege. En er is geen enkele reden om te twijfelen aan zijn kansen op het Yas Marina-circuit.

"Een 54ste overwinning zou geweldig zijn. Een ongelooflijk getal in een ongelooflijk seizoen", reageert Verstappen desgevraagd in Abu Dhabi. Als het lukt Vettel voorbij te gaan, hoeft hij alleen nog Lewis Hamilton (103) en Michael Schumacher (91) boven zich te dulden.

Verstappens dominantie is dit seizoen zo ongekend dat het hem zichtbaar moeite kost drie hoogtepunten te kiezen. "De race in Miami, een belangrijke zege na een moeilijke zaterdag. De regenrace voor eigen publiek in Zandvoort was geweldig. En Suzuka, Japan, was ook een hoogtepunt, vlak na het moeizame weekend in Singapore."

Gouden grond

"Het seizoen in stijl afsluiten en dan lekker vakantie vieren en op adem komen." Dat is Verstappens missie in Abu Dhabi. "Dat geldt voor het hele team. Iedereen heeft keihard gewerkt en we gaan na dit weekend gas terugnemen."

Yas Marina is voor Verstappen gouden grond. "Er zijn hier dingen gebeurd die ik nooit zal vergeten", blikt hij nuchter terug op zijn eerste wereldtitel in 2021, de bloedstollende apotheose met Hamilton en de ontlading daarna. "Er kwam dat weekend een droom uit en het was mijn meest emotionele titel. Maar de derde is de beste."