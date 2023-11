Vermiste bemanningsleden van in 1943 gecrashte Lancaster geïdentificeerd

De stoffelijk overschotten die enkele maanden geleden werden ontdekt in een Britse bommenwerper in het IJsselmeer, zijn van de drie vermiste bemanningsleden. Dat meldt defensie.

De Lancaster ED603 stortte in 1943 neer in het IJsselmeer, nadat het toestel door een Duits jachtvliegtuig uit de lucht was geschoten.

Afgelopen maanden werd het toestel na 80 jaar geborgen. Tijdens die operatie werden stoffelijke resten gevonden , die zijn onderzocht in het laboratorium op Kamp Soesterberg.

De stoffelijk overschotten zijn van pilot officers Arthur Smart en Charles Sprack en van flight sergeant Edward Moore. Zij kunnen nu begraven worden op een militair ereveld. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Persoonlijke spullen

Naast restanten van vliegeruitrusting en kleding, trof het bergingsteam twee verzilverde sigarettenkokers aan. Daarop stonden de initialen van Smart en Moore. Die persoonlijke bezittingen worden teruggegeven aan hun families.

Nabestaanden zijn ook naar de bergingsplek gekomen voor een ceremonie.

In totaal kwamen zeven inzittenden van de Lancaster om het leven. De lichamen van de andere vier spoelden na de crash aan op de Friese IJsselmeerkust, schrijft Omrop Fryslân . Zij zijn begraven in Stavoren, Hindeloopen en Workum.