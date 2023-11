PostNL heeft vertrouwen in drukste maand van het jaar: 'Duizend extra mensen'

Dat laatste is volgens Camoenié een traditie bij het postbedrijf, dat jaarlijks tijdens de feestmaand naar eigen zeggen bijna twee keer zo veel pakketten bezorgt dan op een normale dag. Normaal gaat het om gemiddeld 4500 pakketten per dag, vanaf Black Friday zijn dat er zo'n 6000.

Zo plant PostNL voor de feestmaand 1500 extra bezorgritten in en worden 300 extra vrachtwagens ingezet om alle zendingen te bezorgen, vertelt directeur e-commerce & operations Greg Camoenié in gesprek met de NOS. "Ook hebben we op zondag 26 november een extra bezorgdag ingepland. Ook de mensen van het hoofdkantoor komen werken op de operatie."

Uit die chaotische maand werden wel lessen getrokken. Een jaar geleden kwam rond Kerstmis nog 4,6 procent van de pakketjes te laat aan bij de klant. Dat was in 2021 met 8,7 procent nog bijna twee keer zo veel.

Lastig te voorspellen

Door de recessie is de feestmaand van 2023 moeilijker te voorspellen dan vorig jaar, denkt PostNL. "De consument is wat voorzichter in zijn besteding", zegt Camoenié. "Ook zijn er deze zomer al minder bestellingen dan vorig jaar. Daarom krijgen we deze feestmaand een wat steilere piek." Wel stelt Camoenié "enkele procenten" meer pakketten te gaan bezorgen dan vorig jaar.

Om de eindejaarsdrukte voor te zijn, heeft PostNL al in de zomer extra personeel aangenomen. "We hebben duizend extra mensen aangenomen, die ook volgend jaar bij ons blijven." Angst dat het misgaat heeft Camoenié niet: "Gezien de voorbereiding slaap ik erg goed. Ik heb er veel vertrouwen in."

PostNL vraagt consumenten wel om tijdig hun bestellingen te doen. "Geef ons de gelegenheid om pakketjes op tijd te bezorgen. Bestel minimaal een aantal dagen van tevoren."