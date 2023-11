Knokkende Van de Zandschulp overleeft drie matchpoints in Davis Cup-thriller

Botic van de Zandschulp heeft Nederland op een 1-0 voorsprong gezet tegen Italië in de kwartfinales van de Davis Cup. Hij knokte zich in het Spaanse Málaga na een thriller langs Matteo Arnaldi: 6-7 (6), 6-3, 7-6 (7). De Nederlander overleefde in de tiebreak van de derde set drie matchpoints. De overwinning voor Van de Zandschulp is een zeer welkom punt voor Nederland, om zo de druk bij Tallon Griekspoor weg te nemen in diens pittige duel met wereldtopper Jannik Sinner, de mondiale nummer vier. Oranje is bij winst van Griekspoor zeker van de halve eindstrijd in de Davis Cup. Als Sinner aan het langste eind trekt, wordt het dubbelspel bepalend voor de ontmoeting. Optimisme vooraf Oranje bereikte net als in 2022 de laatste acht van de Davis Cup door in september groepswinnaar te worden tijdens de poulefase. Nederland liet toen in Split erkende tennislanden als de Verenigde Staten en Kroatië achter zich.

Foto: 82dda75e-6576-343a-9c0e-79b03af4c1e3 - Reuters

Er heerste vooraf optimisme over de kansen op de eindzege voor Nederland. "Als Tallon en Botic goed spelen, dan is die titel mogelijk", stak captain Paul Haarhuis zijn ambities niet onder stoelen of banken. Nerveuze eerste set Dat optimisme ebde enigszins weg toen Van de Zandschulp op achterstand kwam in zijn openingspartij tegen Matteo Arnaldi, de nummer 44 van de wereld. In een nerveuze eerste set, waarin beide spelers veel onnodige fouten sloegen (Van de Zandschulp 25, Arnaldi 17), werkte de Nederlander op 4-5 met een ace en forehandwinner twee setpunten weg. Van de Zandschulp had vervolgens in de tiebreak zicht op setwinst, maar benutte mede door een dubbele fout op 5-4 zijn kansen niet. Hij miste op 6-5 nog een setpunt op de service van Arnaldi, maar gaf door twee forehandfouten de set alsnog wat simpel uit handen.

Foto: 38845d61-43bf-3d5c-9b6e-8ce898f1000b - Reuters