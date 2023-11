Griekspoor kan in Davis Cup niet stunten tegen Sinner; dubbelspel brengt nu beslissing

Tallon Griekspoor is er bij de Davis Cup niet in geslaagd het beslissende punt voor Nederland binnen te halen in het kwartfinaleduel met Italië. Hij verloor in Málaga van Jannik Sinner: 6-7 (3), 1-6.

Daarmee komt de stand in de ontmoeting op 1-1. Botic van de Zandschulp zorgde eerder op de dag met een zwaarbevochten zege voor de Nederlandse voorsprong. Hij knokte zich na een ware thriller langs Matteo Arnaldi. Van de Zandschulp overleefde daarbij zelfs drie wedstrijdpunten: 6-7 (6), 6-3, 7-6 (7).

Het beslissende dubbelspel bepaalt nu welk land zich voor de halve finales plaatst. Oranje haalde in de lange historie van de Davis Cup één keer de laatste vier. Dat was in 2001.

Optimisme vooraf

Oranje bereikte net als in 2022 de laatste acht van de Davis Cup door in september groepswinnaar te worden tijdens de poulefase. Nederland liet toen in Split erkende tennislanden als de Verenigde Staten en Kroatië achter zich.

Er heerste vooraf optimisme over de kansen op de eindzege voor Nederland. "Als Tallon en Botic goed spelen, dan is die titel mogelijk", stak captain Paul Haarhuis zijn ambities niet onder stoelen of banken.