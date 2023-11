Pegida-voorman krijgt 40 uur taakstraf voor groepsbelediging

Edwin Wagensveld, voorman van de radicaal-rechtse groepering Pegida, heeft van de rechtbank in Den Haag een taakstraf van veertig uur opgelegd gekregen voor het beledigen van moslims. Wagensveld heeft zich schuldig gemaakt aan groepsbelediging door de Koran een fascistisch boek te noemen.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een geldboete van 700 euro tegen Wagensveld, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat kwam nadat de voorman op 22 januari een actie bij de Tweede Kamer had gehouden, waarbij hij een koran had verscheurd en moslims met nazi's had vergeleken.

Volgens de officier van justitie zocht Wagensveld vaker de grenzen op, maar was hij er nu overheen gegaan. "De vergelijking was onnodig grievend."

Maar de rechter ging daar niet in mee en vindt een boete "onvoldoende recht doen, omdat een grote groep mensen is beledigd".

Verscheuren

Twee weken geleden, voorafgaand aan de zitting, verscheurde Wagensveld een koran op de stoep van de rechtbank. Tijdens de zitting deed hij dat opnieuw.

Het verscheuren van een koran wordt niet gezien als strafbaar, maar als geloofskritiek. Het opzettelijk beledigen van een groep om zijn godsdienst is wel strafbaar.