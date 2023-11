PVV veruit de grootste na de verkiezingen

De PVV is met 37 zetels de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Het initiatief voor het vormen van een regering ligt bij Geert Wilders.

We spreken met kiezers in het land hoe ze naar deze uitslag kijken, we kijken naar het PVV-programma in een internationale context en politiek duider Arjan Noorlander schuift aan in de studio.