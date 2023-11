Finland eerste horde voor Wales in play-offs EK, Israël treft IJsland thuis

Wales neemt het in de play-offs voor plaatsing voor het EK voetbal in eigen huis op tegen Finland. Dat is het resultaat van de loting in het Zwitserse Lyon. Daarin werd duidelijk via welke route twaalf landen gaan strijden om de drie resterende tickets voor het eindtoernooi.

De winnaar van de wedstrijd tussen Wales en Finland neemt het op tegen de winnaar van Polen-Estland. Het land dat die wedstrijd wint, gaat volgende zomer naar het EK in Duitsland.

In het andere 'pad' speelt Israël de halve finale thuis tegen IJsland. Bosnië en Herzegovina speelt tegen Oekraïne. Een finale om een EK-ticket tussen Israël en Oekraïne is dus een optie.