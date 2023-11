Inspectie haalt tientallen dieren weg bij vervuilde dierenopvang

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft tientallen dieren weggehaald bij een dierenopvang in het Groningse Oldambt. Volgens de inspectiedienst was de opvangplek ernstig vervuild.

In totaal zijn 35 vogels, 24 katten, acht konijnen, zes honden, een cavia en een chinchilla meegenomen. Ook werd een dode kat in het pand aangetroffen, schrijft RTV Noord .

De dieren verbleven in een woning en een schuur op hetzelfde erf. Volgens de LID verbleven de dieren in een dikke laag uitwerpselen en was er sprake van een "buitengewoon hoge en schadelijke ammoniakdruk".

Privé-asiel

De dierenopvang werd gerund door een vrouw. Zij runde een soort asiel waar mensen afstand konden doen van hun huisdieren. "Of ze de bedoeling had om de dieren te herplaatsen of permanent onderdak te bieden, is niet helder. Ook de reden waarom de situatie zo uit de hand is gelopen, is nog onduidelijk", aldus de LID.

De vrouw moet de kosten van het transport, de opvang en (medische) verzorging van de dieren betalen. De vrouw wordt later verhoord. Het Openbaar Ministerie zal zich daarna buigen over de zaak.