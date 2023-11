Ruim honderd Europarlementariërs hebben vergoedingsgeld verkeerd besteed

Tussen 2019 en 2022 hebben 108 leden van het Europees Parlement in totaal meer dan 2 miljoen euro aan vergoedingen teruggestort die ze verkeerd hadden besteed, meldt FTM . 31 anderen hebben de vergoedingen nog niet terugbetaald. Ondanks het grote aantal gevallen is maar een klein deel ervan doorgegeven aan de openbaar aanklager.

Dat betekent dat bijna een op de vijf Europarlementariërs is betrapt op verkeerd gebruik of zelfs misbruik van medewerkersvergoedingen.

Meer dan honderd Europarlementariërs hebben geld dat ze ontvingen om hun parlementair medewerkers te betalen, verkeerd besteed. Dat meldt onderzoeksplatform Follow The Money op basis van eigen onderzoek.

"Deze kennis was cruciaal voor onze pogingen om het parlement de gegevens te laten vrijgeven", aldus het platform. Uiteindelijk bracht het parlement naar buiten hoeveel Europarlementariërs verkeerd gebruik hadden gemaakt van hun medewerkersvergoeding.

Follow the Money en het Duitse Die Welt begonnen een onderzoek nadat ze een brief in handen hadden gekregen waarin het parlement een lid vroeg om verkeerd gebruikt geld terug te betalen. Hieruit kon volgens FTM geconcludeerd worden dat het parlement dit soort zaken niet systematisch met de openbaar aanklagers deelde.

Over het onderzoek

Sinds 2021 moet het Europees Openbaar Ministerie (EOM) onderzoek instellen en beslissen of een zaak voor de rechter moet worden gebracht. Een andere manier waarop aanklagers vergoedingszaken in handen krijgen is via het Europese anti-fraudebureau OLAF, dat onderzoek doet naar personeel van EU-instellingen.

Kloof

Volgens FTM heeft het Europees Parlement daar slechts één mogelijk misdrijf gemeld . Het OLAF heeft tussen 2019 en 2022 in totaal 23 onderzoeken afgesloten die aanvankelijk ook "misbruik van vergoedingen voor parlementaire assistentie" omvatten. In 13 gevallen raadde OLAF aan om een tenlastelegging uit te vaardigen.

Zowel het EOM als OLAF maakte niet bekend of de gevallen misbruik van medewerkersvergoedingen betroffen. Duidelijk is dat er een enorme kloof bestaat tussen het aantal zaken dat in het parlement speelt en het aantal zaken dat naar openbaar aanklagers wordt gestuurd, signaleert FTM.

Coronabonus

Tegelijkertijd kan niet gezegd worden dat alle gevallen van verkeerd bestede toelagen verband houden met crimineel gedrag. In dat geval moet worden aangetoond dat een parlementariër zijn of haar overtreding bewust begaat. FTM schrijft dat medewerkers die deze betalingen zelf afhandelen, de kans groot achten dat ze opzettelijk verkeerd werden besteed.

"Er zijn nogal wat regels van kracht rond de werving en betaling van EP-personeel. Je moet die goed kennen om ze te kunnen omzeilen, of ze met succes te overtreden," zegt een medewerker tegen het platform.

Een Europarlementariër suggereert dat het meeste geld is teruggevraagd over 2020 en 2021, omdat assistenten tijdens de corona-lockdowns vanuit hun thuisland werkten. Het zou kunnen dat het parlement voor die periode de bonus voor medewerkers om in het buitenland te werken heeft teruggevorderd. Het parlement heeft geen verklaring gegeven voor het hoge aantal terugvorderingen vergeleken met 2019 en 2022.

Corrupter of niet

In het verleden bleken prominente leden misbruik van vergoedingen van het Europees Parlement te hebben gemaakt. Zo moest Marine Le Pen, de leider van het rechts-radicale Rassemblement National in Frankrijk, 300.000 terugbetalen , omdat een assistent van haar ten onrechte door Brussel werd betaald.

Ook andere eurosceptische politici, zoals de drijvende kracht achter de Brexit Nigel Farage en een politicus van de Hongaarse nationalistische partij Jobbik , werden aan de publieke schandpaal genageld vanwege vergelijkbare overtredingen.

Dat kan komen doordat deze politici corrupter zijn, maar het kan een aanwijzing zijn dat EU-ambtenaren eerder misbruik van politieke tegenstanders melden en anderen beschermen, of allebei, schrijft FTM. Omdat niet is bekendgemaakt tot welke partijen de parlementsleden behoren, is dat niet duidelijk.