Bondscoach Klinsmann wil dat China international Zuid-Korea vrijlaat

Bondscoach Jürgen Klinsmann van Zuid-Korea eist dat China international Son Jun-ho vrijlaat. De Zuid-Koreaanse voetballer zit al sinds mei vast op verdenking van omkoping.

"We hebben maar één wens voor de kerst. En die is Son Jun-ho vrij te krijgen, zodat hij zijn familie weer kan zien", zegt Klinsmann, wiens elftal eerder deze week met 3-0 won van China in een kwalificatiewedstrijd voor het WK in 2026. "Tot op de dag van vandaag hebben we nog niets gehoord waaruit blijk dat hij iets verkeerds heeft gedaan."

De 31-jarige middenvelder, die sinds 2021 onder contract staat bij Shandong Taishan en met zijn club de titel in de Chinese Super League won, werd op 12 mei van dit jaar op de luchthaven van Shanghai aangehouden. Hij is aangeklaagd wegens omkoping, meer details hebben de autoriteiten niet bekendgemaakt.