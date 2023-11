Lichaam van Friese man (18) in tuin Alkmaar gevonden

In Alkmaar is gisterenavond het lichaam van een 18-jarige man in een tuin gevonden. De politie spreekt van "verdachte omstandigheden" en doet verder onderzoek.

De politie kreeg rond 17.15 uur berichten over een conflict tussen meerdere mensen aan de Baansingel. Buurtbewoners zouden schoten hebben gehoord.

Enkele uren later werd de 18-jarige man uit Waadhoeke (Friesland) in een tuin in dezelfde straat gevonden. Het is niet duidelijk wat de man uit Friesland in Alkmaar deed.

Knallen

De politie heeft 's avonds een 58-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Hij zit nog vast.

Buurtbewoners zeggen tegen NH Nieuws dat ze knallen hoorden en dat er gaten in de ruiten van een hoekhuis in de straat zitten. In datzelfde pand zou al lange tijd sprake zijn van overlast. Het lichaam zou dan weer gevonden zijn in de tuin naast het hoekhuis.

Volgens de omroep mochten bewoners in de straat gisterenavond tijdelijk hun huizen niet uit. De straat werd deels afgezet en er was veel politie aanwezig.

De politie meldt dat er beelden van het slachtoffer circuleren en vraagt mensen deze niet te delen "uit respect voor de nabestaanden".