WHO wil informatie over uitbraak luchtweginfecties onder Chinese kinderen

Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil opheldering van China over een mysterieuze luchtwegaandoening die veel Chinese kinderen teistert. Sinds half oktober heerst er een uitbraak, waardoor Chinese ziekenhuizen vol liggen met zieke kinderen met longontstekingen.

In hoofdstad Peking en in Liaoning hebben ziekenhuizen moeite om alle zieke kinderen op te vangen. Alle kinderen die binnenkomen zijn besmet met een zogenoemde atypische longontsteking. Daarbij is het opvallend dat kinderen amper hoesten, maar vooral erg hoge koorts krijgen en longknobbeltjes hebben. Een groot deel moet worden opgenomen.

China kwam op 13 november met een persconferentie en meldde de toename van luchtwegaandoeningen. Volgens de autoriteiten komt de uitbraak door de opheffing van de coronamaatregelen en bekende ziekteverwekkers zoals de griep. Of het ook daadwerkelijk een staart van de coronapandemie is, is niet bekend.

In een officieel verzoek vraagt de WHO aan China om gedetailleerde informatie aan te leveren over de toename van de luchtwegaandoeningen. Het gaat dan vooral om epidemiologische- en klinische informatie en laboratoriumresultaten van de zieke kinderen. De WHO noemt het 'routine' om deze informatie op te vragen bij uitbraken.