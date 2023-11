Hoogwatergolf en harde wind veroorzaken stijging waterpeil Nederrijn en Lek

Waterschap Stichtse Rijnlanden verwacht vandaag een hoogwatergolf in combinatie met harde wind. Dit veroorzaakt een stijging van het waterpeil bij de Nederrijn en de Lek.

De hogere waterstand komt door neerslag in het grote achterliggende afvoergebied in Duitsland. Door de harde wind die vanmiddag verwacht wordt, stuwt het water daarnaast op vanuit zee.

Het waterschap zegt "de situatie nauwlettend in de gaten te houden". De veiligheid is niet in het geding, aldus het waterschap.

Dijk ingepakt

Bij het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk in Salmsteke (Lopik) worden voorzorgsmaatregelen genomen. De dijk wordt over een afstand van ruim vierhonderd meter ingepakt. Hiermee is gisterenmiddag begonnen.

Het waterschap doet dat om te voorkomen dat de nieuwe toplaag wegspoelt op plekken waar de grasmat nog onvoldoende tot bloei is gekomen. De weg langs de dijk is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Ook worden de sluisdeuren gesloten, om zo het waterpeil in de Oude Sluis in Vreeswijk (Nieuwegein) te verhogen, schrijft RTV Utrecht .

Bevers actiever

Door de verhoging van het waterpeil kunnen bevers actiever worden rondom de dijk. Het waterschap zegt extra inspecties uit te voeren "om schade aan de dijk door bevers te voorkomen".