Een bedrijfspand in Tilburg is afgelopen nacht meerdere keren beschoten. De pui telt zeker zes kogelgaten en op straat liggen kogelhulzen, schrijft Omroep Brabant .

Het pand werd rond 03.30 uur onder vuur genomen. Niemand raakte gewond.

De politie doet onderzoek. Het pand is afgezet met lint. Er is niemand aangehouden, de politie is nog op zoek naar getuigen.