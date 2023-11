Brengt Maes Willem II eindelijk succes na jaren van trainerswissels?

Sinds Adrie Koster in 2021 na 2,5 jaar dienstverband vertrok bij Willem II stonden er liefst acht trainers voor de groep bij de Tilburgers. De één zat er langer dan de ander, maar het tekent de trainerscrisis die in het Koning Willem II-stadion heerste.

Trainers komen en trainers gaan bij voetbalclubs, zo gaat dat. Maar bij Willem II liep het de afgelopen twee jaar de spuigaten uit. Nu lijkt er met trainer Peter Maes wat rust te ontstaan. De Belg kent een topstart met de Tilburgers: na 15 wedstrijden staat Willem II bovenaan in de eerste divisie.

Trainers sinds vertrek Koster in 2021

Heerste, want inmiddels gaat het goed met Willem II. In Tilburg wordt gezegd dat dat te maken heeft met Peter Maes. De Belg stapte in september binnen bij de Tilburgers en wist sindsdien 9 van de 11 wedstrijden, inclusief een bekerwedstrijd, te winnen. De voormalige coach van Beerschot, Lommel en Lokeren lijkt een succestrainer.

'Hij zit er bovenop'

Wat hem zo succesvol maakt? "Hij zit er bovenop en verwacht een bepaalde volwassenheid van de ploeg. Hij schroomt niet om in te grijpen tijdens een wedstrijd als het niet goed gaat", vertelt Freek Heerkens, die alle acht trainers meemaakte de laatste jaren.

En ook verdediger Eric Schouten is positief over de Belg. "Hij is vrij direct en dat bevalt tot nu toe goed."

Maar dat betekent niet dat het altijd alleen maar koek en ei is tussen Maes en de spelersgroep, zo vertelt aanvaller Thijs Oosting in deze reportage over de trainer: