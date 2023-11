Duitse politie doorzoekt in vier deelstaten huizen van Hamas-aanhangers

De Duitse politie is in vier deelstaten de huizen binnengevallen van aanhangers van Hamas en een andere in Duitsland verboden pro-Palestijnse organisatie.

De actie vond vanmorgen plaats in de deelstaten Berlijn, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Sleeswijk-Holstein. De grootste actie was in Berlijn, waar elf huizen werden doorzocht. In totaal werden vijftien huizen doorzocht.

Terroristische organisatie

Sinds 2 november heeft Duitsland een verbod ingesteld op alle activiteiten van Hamas en het pro-Palestijnse netwerk Samidoun in Duitsland. Hamas was in Duitsland daarvoor ook al aangemerkt als terroristische organisatie, maar aanhangers bleven tot 2 november buiten schot. Volgens Duitse binnenlandse veiligheidsdiensten zijn er zo'n 450 mensen voor Hamas actief in Duitsland.

Samidoun is een organisatie die volgens minister Faeser van Binnenlandse Zaken een dekmantel is voor verspreiding van antisemitische propaganda. Voor Samidoun zijn naar schatting enkele tientallen mensen in Duitsland actief.

'Duidelijk signaal'

"We zetten onze consistente actie tegen radicale islamisten voort", zei Faeser (SPD) vandaag. "Met de verboden tegen Hamas en Samidoun in Duitsland hebben we een duidelijk signaal afgegeven dat we geen enkele verheerlijking of steun van de barbaarse terreur van Hamas tegen Israël zullen tolereren."

In Berlijn liepen pro-Palestijnse demonstraties een aantal keer uit de hand en werden meerdere demonstraties verboden uit angst voor escalatie en antisemitische leuzen. Het verbod trad 2 november in werking en betekent niet dat er geen demonstraties meer mogen plaatsvinden, maar wel dat daarbij geen link mag zijn met Hamas.

Duitsland worstelt meer dan andere Europese landen met het bekritiseren van de Israëlische aanpak van Hamas in de Gazastrook. Het land voelt door de Tweede Wereldoorlog een verantwoordelijkheid om pal achter Israël te staan. Bondskanselier Scholz was de eerste buitenlandse regeringsleider die na de aanslagen van Hamas op 7 oktober naar de Israëlische premier Netanyahu toe ging.