Basketbalcoach Popovich roept eigen fans tot de orde: 'Toon wat klasse, stop met joelen'

Een coach die de microfoon pakt en het publiek tot de orde roept. Gregg Popovich, coach van NBA-club San Antonio Spurs, deed het afgelopen nacht om het op te nemen voor voormalig Spurs-speler Kawhi Leonard. "Toon wat klasse, stop met joelen."

Leonard speelde met Los Angeles Clippers tegen San Antonio. Sinds hij in 2018 de Spurs om een transfer vroeg en naar Toronto Raptors vertrok, is Leonard elke keer het mikpunt van hoon als hij in de Texaanse stad terugkomt om er een wedstrijd te spelen.

'Dit is niet wie wij zijn'

Ditmaal was Popovich het zat. Vlak voor de voor het einde van de eerste helft de nam hij de microfoon van de wedstrijdspeaker en sprak het publiek in het Forest Bank Center streng toe. Op dat moment stond Leonard op de vrije worplijn.

"Mag ik heel even uw aandacht", vroeg Popovic. "Kunnen we allemaal stoppen met boe roepen en deze jongens laten basketballen. Dit is niet wie wij zijn. Houd ermee op."

Popovich is al sinds 1996 coach van San Antonio en werd met de Spurs vijf keer kampioen van de Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA, waarvan eenmaal (2014) met Leonard in zijn ploeg. Leonard won in 2019 nog een kampioenschap met Toronto en speelt nu voor het derde seizoen bij de Clippers.

Tegenstander van Trump

De inmiddels 74-jarige Popovich staat erom bekend zijn mening niet onder stoelen of banken te steken. De basketbalcoach is een fel tegenstander van de voormalig Amerikaanse president Donald Trump en liet zich meerdere malen publiekelijk kritisch uit over het wapenbezit in de Verenigde Staten.

Veel hielp de oproep van Popovich overigens niet. Het publiek was heel even stil, om daarna nog harder te gaan joelen. Maar Leonard bleef stoïcijns, verzilverde beide vrije worpen en Los Angeles Clippers won uiteindelijk met 109-102.

Daarmee bezorgden de Clippers de ploeg van Popovich de twaalfde nederlaag in vijftien duels, ondanks de 22 punten en 15 rebounds van het supertalent Victor Wembanyama.

Leonard scoorde 26 punten tegen zijn oude ploeg. "Iedereen die verstand heeft van sport, weet: daag de beer niet uit", wilde Popovich na afloop enkel nog nog kwijt.