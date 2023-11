Wekdienst 23/11: Partijen praten over verkiezingsuitslag • Gazadebat in Tweede Kamer

Goeiemorgen! Vandaag komen veel politieke partijen bijeen om het te hebben over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, met de PVV als grote winnaar. Daarnaast debatteert de Tweede Kamer over de oorlog tussen Israël en Hamas.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

De meeste politieke partijen komen bij elkaar in de Tweede Kamer om het te hebben over de uitslag van de verkiezingen. De PVV is de grote winnaar van de verkiezingen. Daarop volgen GroenLinks-PvdA, VVD en NSC.

De Tweede Kamer debatteert over de oorlog tussen Israël en Hamas. Een deel van de Kamer dringt aan op een staakt-het-vuren om mensen in de Gazastrook te helpen, maar het demissionaire kabinet wil niet verdergaan dan een oproep tot humanitaire gevechtspauzes.

De schipper van het zeilschip waarvan de giek vorig jaar afbrak tijdens een schoolreisje op de Waddenzee staat terecht in de rechtbank van Leeuwarden. Bij het ongeluk kwam een meisje van 12 om het leven .

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Hij staat terecht voor groepsbelediging. Wagensveld heeft moslims eerder dit jaar volgens het OM vergeleken met nazi's en zei dat hij de Koran een fascistisch boek vindt. Het Openbaar Ministerie heeft een geldboete van 700 euro geëist , waarvan de helft voorwaardelijk.

Wat heb je gemist?

Geert Wilders is de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens een voorlopige prognose van het ANP komt de partij uit op 37 zetels. GroenLinks-PvdA behaalt volgens de prognose 25 zetels, de VVD 24 en NSC 20 zetels. Daarna volgen D66 met 9 zetels en BBB met 7 zetels. Het CDA en de SP komen uit op 5 zetels.

"De kiezer heeft gesproken, en heeft gezegd; we zijn het zat, we zijn het spuugzat!", zei Wilders gisteravond tijdens een partijbijeenkomst in een café in Scheveningen. "De hoop van Nederland is dat de mensen hun land weer terugkrijgen. Dat er iets aan de asieltsunami wordt gedaan, dat ze meer geld in hun portemonnee krijgen en dat de zorg verbeterd wordt."

Kijk hier naar een terugblik op de verkiezingsavond: