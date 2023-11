Ajax-talent Yohannes (16): geboren in de VS, kleindochter van Eritrese voetballegende

Ze is pas zeven eredivisiewedstrijden plus een handjevol Europese duels onderweg. Maar zeker in de voetbalwereld geldt: wat goed is, komt heel snel. De zestienjarige Lily Yohannes bewijst dat nog maar eens. Geboren en opgegroeid in Springfield, in de Verenigde Staten. Met Eritrese roots, mede te danken aan een ware voetbalheld in de familie. 55 jaar nadat haar opa het Afrikaanse voetbal versteld had doen staan, maakt de piepjonge Yohannes naam bij Ajax op het allerhoogste niveau. Vanavond staat ze zeer waarschijnlijk voor de tweede keer aan de aftrap in het hoofdtoernooi van de Champions League. AS Roma-uit is de volgende klus voor Ajax, dat in eigen huis Paris Saint-Germain met 2-0 klopte. Tegen de Franse topclub brak de middenvelder records; nog nooit in het toernooi stond zo'n jonge speler in basis.

"Dat het al zo vroeg mag gebeuren, is alleen maar mooi", zegt Yohannes. Een beetje verlegen doet ze haar verhaal. Bescheiden ook. Maar het was niet alleen haar leeftijd die opviel. Ook haar spel. Een van haar passes leidde het eerste Ajax-doelpunt in. "Champions League spelen is heerlijk, het hoogste podium. Dit is wat ik wilde, hier heb ik altijd voor gewerkt." Opa scoorde vanaf de middenlijn 'Altijd' gaat in haar geval niet heel veel jaren terug. Maar wel zo lang ze zich kan herinneren. Het voetbal zit Yohannes het bloed. Haar vader voetbalde, haar broers zijn talentvol. Maar Yohannes weet dat het zelden lang duurt voordat ook de naam van haar opa valt: Bekuretsion Gebrehiwot. "Een legende", glundert ze. Gebrehiwot speelde in het nationale team van Ethiopië, omdat Eritrea destijds onderdeel van dat land was. Zijn doelpunt tegen Ivoorkust op de Afrika Cup van 1968, is nog altijd niet vergeten. "Hij scoorde vanaf de middenlijn", vertelt zijn kleindochter decennia later met trots.

Foto: ed050062-360e-3d92-ad3a-3d2fa808d581 - Familiearchief

Yohannes kent haar opa van de verhalen. Over zijn doelpunt, maar ook over de grote rol die hij speelde binnen de Eritrese gemeenschap in de Verenigde Staten, nadat hij het Afrikaanse land ontvlucht was. Jaarlijks komen nog altijd Eritreeërs in de VS bij elkaar om te voetballen, met dank aan een stichting die Gebrehiwot oprichtte. Gevraagd naar haar eigen voorbeelden, idolen, moet Yohannes in een rondje snelle vragen lang nadenken. Een keuze maken is onmogelijk. Er komen vier namen: "Van de mannen Neymar en Hazard. Lindsey Horan en Lauren James bij de vrouwen."

Thuis staat er het hele weekend voetbal aan op tv. Vooral als Lily zelf al gespeeld heeft en uit moet rusten. Mijn vrouw wordt er wel eens gek van, maar ze heeft het moeten accepteren. Vader Daniel Yohannes

Respectievelijk dribbelaars uit Brazilië en België, een uitblinker van het Amerikaanse team op WK's en de nieuwe ster van het Engelse elftal. Het zijn spelers waaraan ze zich spiegelt. "Technisch, kansen creëren. Passing, dribbels." De uiteenlopende keuzes zijn geen verrassing, als je het aan haar vader vraagt. "Thuis staat er het hele weekend voetbal aan", vertelt Daniel Yohannes. "Vooral als Lily zelf al gespeeld heeft en uit moet rusten. Mannen- en vrouwenvoetbal. Eredivisie, Premier League, Champions League, soms ook Bundesliga en Serie A. Mijn vrouw wordt er weleens gek van, maar ze heeft het moeten accepteren."

AS Roma - Ajax bij de NOS AS Roma - Ajax is vanaf 20.35 uur live te volgen op NPO 3, NOS.nl, de NOS-app en bij NPO Start. Ook op de radio is de wedstrijd te volgen bij Langs de Lijn En Omstreken.

En dat komt niet door hem, lacht hij, maar door dochter Lily. "Ze wil alles zien, ervan leren. Ze kijkt naar de acties van Neymar, hoe Frenkie de Jong al weet wat hij gaat doen voordat hij de bal krijgt. 'Dat wil ik ook kunnen', zegt ze." Herinneringen binnen de familie Yohannes draaien om voetbal. Vader Daniel maakte een veldje met twee doelen in de kelder. Partijtjes, twee tegen twee, "Lily en ik tegen haar twee broers. Zij waren groter, maar zij móést winnen." Van WV-HEDW naar Oranje, of toch Team USA? Ook in Nederland, waarnaar de familie in 2017 verhuisde, begon ze met voetballen met en tegen jongens. Bij de Amsterdamse amateurclub WV-HEDW, waar Ajax haar later scoutte. Eerst voor het belofteteam, al snel volgde de stap naar het eerste.

Foto: 72395b56-f3ec-36a1-adf2-0d4cc00d63f8 - ANP