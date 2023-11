Politieke aardverschuiving: PVV veruit de grootste, regeringspartijen afgestraft

Nederland wordt deze ochtend wakker in een land waarin binnen een etmaal een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Hoewel uit de laatste Peilingwijzer van dinsdag al bleek dat de PVV was aangehaakt bij koplopers VVD en GroenLinks-PvdA, overtrof de overwinning van de partij van Geert Wilders alle verwachtingen. Uit de voorlopige prognose op basis van 98 procent van de getelde stemmen blijkt dat de PVV 37 zetels heeft behaald. Dat zijn er twee meer dan in de exitpoll van 21.00 uur. De tweede partij is GroenLinks-PvdA (25), gevolgd door de VVD (24) en NSC (20). De PVV is dus met afstand de grootste partij in de Tweede Kamer.

Volg hier de live-uitzending NOS Nederland Kiest: De Uitslagenochtend .

Na de monsterzege is het aannemelijk dat Wilders het voortouw krijgt in het formatieproces. Uit kiezersonderzoek van Ipsos blijkt dat migratie en asiel belangrijke thema's voor de kiezers waren. Daar heeft de nationalistische partij van Wilders (Nederlanders weer op 1 heet het verkiezingsprogramma) van geprofiteerd. Verder blijkt uit de voorlopige prognose dat BBB op 7 zetels uitkomt. Het CDA staat op 5 zetels, net als de SP. De PvdD en FvD krijgen ieder drie zetels.

De vier coalitiepartijen waaruit Rutte IV bestond - VVD, D66, CDA en ChristenUnie - verliezen allemaal zetels. Van de 78 zetels die de partijen haalden bij de verkiezingen in 2021 zijn er volgens de laatste prognose nog 41 over. De VVD is voor het eerst sinds 2010 niet de grootste partij. Volgens de laatste prognose moet lijsttrekker Yesilgöz zich achter GroenLinks-PvdA voegen op de derde plek. Geert Wilders reageerde gisteravond verheugd op de uitslag. Het ongeloof is van zijn gezicht af te lezen op het filmpje dat de PVV-leider op X deelt . Even later, in een café 'op' Scheveningen waar op het laatste moment nog een partijbijeenkomst is georganiseerd, heeft Wilders al een verklaring voor het grote succes. "De kiezer heeft gesproken, en heeft gezegd; we zijn het zat, we zijn het spuugzat!"

Bij GroenLinks-PvdA zat de schrik er juist in, door de overwinning van PVV. "Nu breekt het moment aan dat wij de democratie gaan verdedigen", zegt lijsttrekker Frans Timmermans in een emotionele speech, waarmee hij klaar lijkt voor de oppositie. "Als je iemand tegenkomt die zich na vanavond afvraagt: hoor ik hier nog wel? Zeg dan heel duidelijk ja!" Ook bij D66 heerste ontzetting en boosheid. NSC-voorman Omtzigt sprak van "een geweldig resultaat". Ook zei hij te willen regeren. "Wij zijn beschikbaar om het vertrouwen om te zetten in daden. Maar het zal niet eenvoudig zijn." Bekijk hier een overzicht van de verkiezingsavond en de belangrijkste uitslagen in twee minuten:

Bij de VVD van lijsttrekker Yesilgöz overheerste teleurstelling. Zij denkt niet dat ze met haar campagne de PVV de grootste heeft gemaakt, door de deur voor Wilders op een kier te zetten. Wel is er volgens haar "te weinig geluisterd naar de mensen". Het is onduidelijk of ze met Wilders in een coalitie zou willen. "Het voortouw in de formatie ligt niet bij ons", meent Yesilgöz. Wilders is nu aan zet en hij moet waarmaken dat hij alsnog zo'n meerderheid kan vinden. Of de VVD daarbij hoort, gaat ze eerst in de fractie bespreken. Hier lees je de belangrijkste politieke reacties op de verkiezingsuitslag: