Rechts kabinet met PVV lijkt ondanks flinke hordes in het verschiet te liggen

"De partijen moeten over hun eigen schaduw heen springen", reageerde PVV-leider Wilders gisteravond op de grote verkiezingsoverwinning die zich aftekende. Hij roept andere partijen op te zoeken naar overeenkomsten, en zegt te willen samenwerken. "Het kan niet zo zijn dat door een mislukte formatie straks Frans Timmermans ermee aan de haal gaat, dat moet niet gebeuren."

De PVV is waarschijnlijk in haar eentje goed voor 36 van de benodigde 76 zetels voor een meerderheidskabinet. Het aan boord krijgen van andere grote partijen zal lastig worden, maar er lijkt toch wel ruimte.

Was Pieter Omtzigt (NSC) voor de verkiezingen afwijzend over samenwerking met de PVV vanwege de standpunten van de partij over de islam en de rechtstaat, gisteravond benadrukte hij dat het land bestuurd moet worden, al noemde hij Wilders niet bij naam. Net als Wilders had hij het over "over de schaduw heen springen". En Dilan Yesilgöz (VVD), die eerder zei dat ze niet in een kabinet wilde stappen met Wilders als premier, herhaalde dat gisteravond niet. Wel zei ze dat ze vindt dat de PVV-voorman het land niet kan verbinden. Ze wacht af waar Wilders mee komt.

Wilders zal het moeten zoeken bij deze twee van de 'grote vier' van PVV, GL-PvdA, VVD en NSC. Zónder de grotere partijen zou een coalitie met Wilders bestaan uit minstens tien partijen, wat om vele redenen niet voor de hand ligt.

PVV, VVD, NSC

Tegen de NOS zei Wilders dat een centrumrechts kabinet zijn voorkeur heeft en getalsmatig ligt zo'n samenwerking ook het meest voor de hand. Met de VVD en Omtzigts NSC zou hij een werkbare meerderheid hebben van 80 zetels.

Voeg daar de BBB bij - voor Wilders ook aantrekkelijk vanwege het grote aantal zetels van BBB in de Eerste Kamer - en er zou zelfs een coalitie zijn van 85 zetels.

Uit kiezersonderzoek van onderzoeksbureau Ipsos valt op te maken dat ook de kiezer tendeert naar een meer rechts kabinet. Ruim een derde van de ondervraagden geeft de voorkeur aan een rechts kabinet, een vijfde (22 procent) ziet liever een coalitie over links. De overige respondenten kiezen een centrumkabinet of hebben geen voorkeur.

Dit is hoe kiezers zelf staan tegenover een links of rechts kabinet. JA21, Denk, 50Plus, BIJ1 en BVNL zijn niet meegenomen in de resultaten, omdat er van die partijen te weinig respondenten waren: