Agent aangereden bij achtervolging Landgraaf, verdachte gevlucht

In het Limburgse Landgraaf is een agent gewond geraakt bij een achtervolging. Rond 01.30 uur zette de politie de achtervolging in op een gestolen auto. Tijdens de achtervolging reed de verdachte tegen een stilstaande politiewagen en raakte daarbij een agent die naast de auto stond.

De verdachte vluchtte te voet weg. Hij werd aangereden door de politieauto, maar wist alsnog te vluchten. Agenten vuurden daarop nog waarschuwingsschoten af maar de verdachte verdween in de buurt van de Generaal Hodgesstraat.

De agent die werd aangereden is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De agent was wel aanspreekbaar