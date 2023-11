Muziekduo Hall & Oates verwikkeld in juridisch geschil

De Amerikaanse popsterren Daryl Hall (77) en John Oates (75) van het muziekduo Hall & Oates zijn verwikkeld in een juridisch geschil. De artiesten waren vooral in de jaren 70 en 80 populair en werden bekend met hits als Maneater, Rich Girl en You Make My Dreams.

Hall heeft een rechtszaak aangespannen tegen Oates, schrijven Amerikaanse entertainmentmedia . Over de inhoud van de zaak is niets bekend omdat de aanklachten niet publiek zijn gemaakt, maar volgens TMZ heeft het te maken met contractbreuk. Oates zou liedjes van het duo hebben gezongen tijdens solo-optredens, wat bij Hall verkeerd zou zijn gevallen.

Hall heeft ook een contactverbod tegen Oates aangevraagd en door de rechter toegewezen gekregen.