19 zetels erbij voor de PVV, waar komen die stemmers vandaan?

Een deel van hen is 'honkvast', laat voorlopig onderzoek van Ipsos zien. Van de PVV-kiezers stemde 40 procent in 2021 ook al op die partij. Daarnaast stapte een kleine 15 procent over van de VVD. 12 procent van de huidige PVV-stemmers geeft aan bij de vorige verkiezingen niet gestemd te hebben, blijkt uit de door Ipsos onderzochte kiezersbewegingen .

Wie moet de premier worden?

Het kiezersonderzoek van Ipsos geeft ook inzicht in de beweegredenen van kiezers bij deze stembusgang. Ruim de helft van de mensen in het onderzoek gaf aan dat het thema 'immigratie en asiel' een grote rol speelde bij de partijkeuze. 38 procent vond dat het onderwerp 'enigszins' bepalend was. Onder PVV-stemmers waren immigratie en asiel het meest van belang voor de stemkeuze.

Over wie Mark Rutte moet opvolgen als premier, zijn kiezers in het onderzoek verdeeld. 16 procent van de ondervraagden ziet van alle lijstrekkers Dilan Yesilgöz (VVD) het liefst als nieuwe premier. Een even groot aantal respondenten acht Wilders de meest geschikte kandidaat. Timmermans (GroenLinks-PvdA) komt in het kiezersonderzoek op plek drie.