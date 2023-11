Drie verdachten vast voor betrokkenheid bij aanslag op Zweden in Brussel

In België zijn drie mensen opgepakt vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de aanslag op Zweedse burgers in Brussel vorige maand. Daarbij kwamen twee Zweden om het leven , een derde raakte gewond. De vermoedelijke dader werd een dag later doodgeschoten door de politie .

Volgens de Vlaamse omroep VRT werden de verdachten maandag aangehouden bij doorzoekingen van vijf woningen, maar is hun arrestatie pas de afgelopen avond bekendgemaakt. De huiszoekingen waren op drie plekken in de stad Ninove, op zo'n 25 kilometer van Brussel. Ook was er een huiszoeking in de Brusselse gemeente Sint-Joost en in de wijk Elsene.

Twee van de drie verdachten worden volgens de VRT verdacht van moord in een terroristische context en deelname aan een terroristische groep. De derde zou de wapenwet hebben overtreden.

Eerder werd al een man opgepakt die mogelijk het wapen leverde waarmee de schutter de moorden pleegde. Ook werd in Spanje iemand aangehouden voor betrokkenheid bij de aanslag .