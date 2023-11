Feest, schrik en boosheid na grote overwinning PVV

Op zijn werkkamer slaat Geert Wilders zijn handen voor zijn gezicht. "Vijfendertig!" roept hij uit nadat op TV de eerste exitpoll is getoond. Het ongeloof is van zijn gezicht af te zien op het filmpje dat de PVV-leider op X deelt. Even later, in een café 'op' Scheveningen waar op het laatste moment nog een partijbijeenkomst is georganiseerd, heeft Wilders al een verklaring voor het grote succes. "De kiezer heeft gesproken, en heeft gezegd; we zijn het zat, we zijn het spuugzat!" "De hoop van Nederland is dat de mensen hun land weer terugkrijgen. Dat er iets aan de asieltsunami wordt gedaan, dat ze meer geld in hun portemonnee krijgen en dat de zorg verbeterd wordt", zegt hij tegen zijn gehoor. Daarvoor is het wel nodig dat Wilders de komende tijd een coalitie bij elkaar krijgt. Zijn partij is bij de formatie "totaal niet te negeren" denkt hij zelf. Er moet een kabinet over rechts komen, vindt hij. Want over links is zijn agenda, waarin de beperking van migratie een belangrijke rol speelt, niet te verwezenlijken.

De PVV kwam als grootste partij uit de bus in de exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos, gedaan in opdracht van NOS en RTL. - NOS

"Wij willen samenwerken. Iedereen moet over zijn schaduw heen springen, ook wij." Wilders zal zich "redelijk opstellen". Hij zal alleen voorstellen doen "binnen de kaders van de wet en ook de Grondwet". "We gaan niet praten over moskeeën, korans en islamitische scholen", benadrukt hij, daarmee zijn mildere toon onderstrepend. 'Democratie verdedigen' Bij GroenLinks-PvdA in Amsterdam vinden ze dat niet geruststellend. Daar overheerst de schrik over de winst van de PVV. "Nu breekt het moment aan dat wij de democratie gaan verdedigen", zegt lijsttrekker Frans Timmermans in een emotionele speech, waarmee hij klaar lijkt voor de oppositie. "Als je iemand tegenkomt die zich na vanavond afvraagt: hoor ik hier nog wel? Zeg dan heel duidelijk ja!" Ook bij D66 heerst ontzetting en boosheid. Het verkiezingsresultaat is weliswaar beter dan de peilingen aangaven, maar een strijdbare lijsttrekker Rob Jetten waarschuwt vooral voor de extreme ideeën van Wilders achter zijn "zogenaamd gematigde toon". "De politiek van intolerantie is genormaliseerd terwijl die nooit normaal mag zijn." Volgens Jetten heeft VVD-leider Dilan Yesilgöz "de deur wagenwijd opengezet voor Wilders", door samenwerking met hem niet langer uit te sluiten.

Dat ziet Yesilgöz uiteraard anders. Zij denkt niet dat ze met haar campagne de PVV de grootste heeft gemaakt. Wel is er volgens haar "te weinig geluisterd naar de mensen". "Er zijn te weinig werkbare oplossingen geboden." Aanvankelijk stonden de liberalen in de peilingen steeds stabiel op 27 en daarmee waren ze de grootste. Nu strijden ze met GL-PvdA om de tweede plek, met 24 zetels in de exitpoll. Dinsdag zei Yesilgöz nog dat haar VVD niet in een kabinet zou stappen onder leiding van premier Wilders, maar dat wil ze nu niet herhalen. Die uitspraak was vooral gebaseerd op de verwachting dat Wilders geen meerderheid zou kunnen vinden, zegt ze nu. "Het voortouw in de formatie ligt niet bij ons", meent Yesilgöz. Wilders is nu aan zet en hij moet waarmaken dat hij alsnog zo'n meerderheid kan vinden. Of de VVD daarbij hoort, gaat ze eerst in de fractie bespreken.

De VVD-lijsttrekker feliciteerde de PVV en GroenLinks-PvdA met de exitpoll. - NOS

Iemand die daar dolgraag bij wil horen is Caroline van der Plas van de BBB. Zij is blij met de zeven zetels die haar partij in de exitpoll krijgt. "Wij doen gewoon mee. Ik heb er honderd procent vertrouwen in dat we in de coalitie komen", zegt ze. BBB is de grootste partij in de Eerste Kamer en dat kan belangrijk zijn voor een nieuw kabinet. NSC wil regeren, maar zal 'niet eenvoudig' zijn In Enschede, bij nieuwkomer NSC is de opluchting groot. De laatste dagen ging het in de peilingen een beetje bergafwaarts, maar in de exitpoll gaat de partij van Pieter Omtzigt in een keer naar twintig zetels. "Een geweldig resultaat", vindt hij. "Die functie elders? Die ligt in Den Haag de komende jaren." En hij wil regeren. "Wij zijn beschikbaar om het vertrouwen om te zetten in daden. Maar het zal niet eenvoudig zijn." Ook bij NSC speelt de vraag of samenwerking met de PVV mogelijk is. In zijn speech noemt Omtzigt de partij van Wilders niet. In de campagne noemde hij de standpunten van de PVV in strijd met de Grondwet, maar hij gaf nooit duidelijk antwoord op de vraag of hij de partij daarmee ook uitsloot.