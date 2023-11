Explosie voertuig bij grens VS-Canada lijkt ongeluk

Aan de Amerikaanse kant van een grensbrug tussen Canada en de Verenigde Staten, de Rainbow Bidge, is een voertuig ontploft. Daarbij zijn volgens de autoriteiten twee inzittenden om het leven gekomen. Een medewerker van de grenspost is gewond geraakt, meldt een bron aan persbureau Reuters.

De explosie vond plaats bij een controlepost in de Amerikaanse stad Niagara Falls. Het voertuig was met hoge snelheid vanuit Niagara Falls komen aanrijden en botste tegen het grensstation, zegt een woordvoerder van de stad tegen persbureau AP. Het incident leidde tot de afsluiting van vier grensovergangen in de regio. Inmiddels zou alleen de grensovergang bij de Rainbow Bridge nog gesloten zijn.

Er is volgens de gouverneur op dit moment geen aanwijzing dat het gaat om een terroristische aanslag. Eerder meldde persbureau Reuters dat dat niet uitgesloten was.

'Ontwikkelingen op de voet volgen'

De Canadese premier Justin Trudeau had in eerste reactie laten weten dat het ging om "een zeer ernstige situatie bij de Niagarawatervallen." Het Witte Huis meldde dat president Biden "de ontwikkelingen op de voet volgt".

De afdeling van de Amerikaanse FBI die terrorisme bestrijdt, doet samen met lokale autoriteiten onderzoek naar de explosie. Volgens de autoriteiten wordt de situatie "nauwlettend in de gaten gehouden", maar zoals het er nu naar uitziet is het dus een gewoon ongeluk.

Op X gaan beelden rond van het incident: