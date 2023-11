Van de Donk helpt Lyon aan CL-zege, Barcelona met invalster Brugts vecht zich terug

In de tweede speelronde van de Champions League speelde Olympique Lyon tegen het Oostenrijkse Sankt Pölten. Daniëlle van de Donk was belangrijk voor de Fransen. - NOS

De winst van Olympique Lyon op de Oostenrijkers was wel verwacht, maar misschien viel de score wel een beetje tegen voor de Franse supporters. Vorige week overtuigde Lyon namelijk in de Champions League met een 9-0 overwinning bij Slavia Praag, Van de Donk was toen ook al trefzeker. Woensdag bleef een nieuwe monsterscore dus uit.

Snelle voorsprong

Al na vier minuten was het raak voor de Brabantse. Ze koos goed positie in het strafschopgebied en kon een voorzet van Selma Bacha achter de Duitse Carina Schlüter koppen. Het doelpunt werd gevierd met onder andere Damaris Egurrola, die ook een basisplaats kreeg van trainster Sonia Bompastor.

Met Egurrola en de goed spelende Van de Donk ging het veel sterkere Lyon op zoek naar een tweede treffer tegen de koploper van de Oostenrijkse Bundesliga. Die viel net na rust.

Sara Däbritz gaf een voorzet, maar twee teamgenoten misten de bal. Alleen Leonarda Balog, verdediger van Sankt Pölten, raakte hem. Zij hielp Lyon aan een 2-0 voorsprong. Na een uur spelen was het einde wedstrijd voor Egurrola. Zonder haar lukte het de Franse topploeg niet meer om weer uit te lopen naar een grote zege.

Lyon blijft op doelsaldo de koploper in groep B.