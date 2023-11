Politie vindt sarcofaag in bushokje Rheden

De politie heeft vanavond in Rheden een levensgrote houten sarcofaag in een bushokje gevonden. De kist was op het bankje gelegd.

De sarcofaag werd gevonden aan de Oranjeweg. Agenten hebben de sarcofaag onderzocht, maar er lag niets in, schrijft een wijkagent op Instagram. De kist is opgehaald door de gemeente en wordt volgens Omroep Gelderland later vernietigd.

Het is niet duidelijk door wie of waarom de sarcofaag in het bushokje is gelegd. Volgens Omroep Gelderland is de bushalte vanwege werkzaamheden buiten gebruik.