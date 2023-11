Bondscoach Kenny vertrekt bij Ierland na mislopen EK voetbal

Ierland gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach, want het aflopende contract van Stephen Kenny wordt niet verlengd. Dat heeft de Ierse bond na een evaluatie van de volledige EK-kwalificatiereeks bekendgemaakt.

De 52-jarige Kenny volgde in 2020 Mick McCarthy op. Onder zijn leiding slaagden de Ieren er in een kwalificatiegroep met winnaar Frankrijk en nummer twee Nederland niet in zich te plaatsen voor het EK voetbal van volgend jaar. Afgelopen zaterdag stelde Oranje de tweede plaats in de groep definitief veilig door de Ieren met 1-0 te verslaan .

Ierland werd vierde in de groep, met zes punten uit acht duels. De ploeg kan zich ook niet meer via het vangnet van de Nations League plaatsen voor het EK.