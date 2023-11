Exitpoll Ipsos: PVV met 35 zetels met afstand grootste partij, gevolgd door GL-PvdA,VVD en NSC

De Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders gaat aan kop in de exitpoll die onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS en RTL heeft gehouden. Volgens deze eerste indicatie van de verkiezingsuitslag komt de PVV op zo'n 35 zetels uit. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2021, haalde de partij fors minder zetels: 17.

Tussen NSC en de kleinere partijen zit in deze exitpoll een flink gat: de eerstvolgende partij is D66 met 10 zetels (voorheen 24) en BBB met 7 zetels (voorheen 1). Daarna volgen het CDA en de SP allebei met 5 zetels, gevolgd door PvdD met 4 zetels.

Ook GroenLinks-PvdA heeft geprofiteerd van strategische kiezers, maar wat te zien is bij alle locaties waar nu uitslagenavonden zijn, is dat ze allemaal geschrokken zijn van de overwinning van de PVV."

Over de exitpoll van Ipsos

De exitpoll is een indicatie van de verkiezingsuitslag, gebaseerd op een peiling door Ipsos in opdracht van de NOS en RTL bij zestig stembureaus. De exitpoll is een schaduwverkiezing. Kiezers zijn na het stemmen gevraagd of zij nog een keer willen 'stemmen'. Ze vulden dan buiten het stembureau een formulier in dat lijkt op het officiële stembiljet en leveren die anoniem in bij een stembus van de onderzoekers.

Op basis van die stemmen geeft Ipsos een indicatie van de verkiezingsuitslag in zetels. Er geldt een foutmarge van één zetel, wat dus wil zeggen dat partijen in de uiteindelijke uitslag een zetel meer of minder kunnen halen dan de exitpolls laten zien. In uitzonderlijke gevallen kan het verschil ook twee zetels zijn.