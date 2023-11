'Zowel Hamas als Israël kan deal goed verdedigen tegenover achterban'

Na een eerdere vrijlating van vier mensen lijken er met de deal tussen Hamas en Israël na ruim een maand nu tientallen gegijzelden te worden vrijgelaten en komt er een tijdelijk staakt-het-vuren. Experts spreken van een overeenkomst die beide partijen goed kunnen verdedigen tegenover hun achterban. "Dat Hamas meer gijzelaars zou gaan vrijlaten, lag in de lijn der verwachting", zegt terrorisme- en beveiligingsexpert Glenn Schoen. Volgens hem bespeelt Hamas met de vrijlating de publieke opinie door aan te tonen dat de gijzelaars goed zijn behandeld. "Maar ik had verwacht dat ze al eerder meer mensen zouden vrijlaten." Schoen: "Hamas moet tijd winnen, zodat strijders weg kunnen. Dat is lastiger als je grote groepen gijzelaars hebt." Daarnaast zijn door de acties van het Israëlische leger in Gaza steeds minder plekken waar Hamas de gegijzelden kan verbergen, zegt Schoen. "We horen al berichten van een of twee dode gegijzelden. De kans is groot dat dat aantal zal toenemen." Deal in 2011 Historicus en Midden-Oostendeskundige Peter Malcontent wijst juist op de grote druk op Israël om tot een deal te komen. Die is volgens hem vele malen groter dan in 2011, toen Israël 1027 Palestijnse gevangenen ruilde voor één gegijzelde Israëlische soldaat. De gesprekken daarover duurden vijf jaar. Malcontent: "Dat Israël er veel voor over heeft om mensen terug te krijgen is niet nieuw, maar nu heb je te maken met meerdere families van gegijzelden. Die zijn een kracht op zich geworden, waar de Israëlische regering niet omheen kan."

In het kort: wat de deal tussen Israël en Hamas inhoudt: Een staakt-het-vuren van vier dagen

Vrijlating van vijftig door Hamas gegijzelde vrouwen en kinderen

Vrijlating van 150 door Israël gevangen genomen Palestijnse vrouwen, kinderen en 18-jarigen Andere details van de deal zijn hier te lezen .

Volgens Schoen en Malcontent heeft Hamas dan ook gebruikgemaakt van deze sentimenten in de onderhandelingen. Malcontent: "De druk werd steeds groter. Eerst was het verhaal van de Israëlische regering: we moeten Hamas koste wat kost uitschakelen, zelfs als dat levens van gijzelaars kost. Maar langzaam werd de roep om terughalen van de gijzelaars steeds groter, vooral door mondige familieleden." Schoen: "Hamas houdt in de gaten hoe de publieke opinie is. Ze proberen uit te vogelen hoe in Israël over hun handelen wordt gedacht." Hij verwacht dan ook dat de militante beweging gijzelaars waarvan de familieleden mondig zijn langer vast zal houden om zo meer uit de onderhandelingen te krijgen. Water bij de wijn Omdat Israël en Hamas elkaar nooit direct spreken, wordt er indirect onderhandeld. Onder meer Qatar en de Verenigde Staten zijn bij die gesprekken betrokken. Onderhandelingsexpert Hans Slaman voerde in het verleden onder meer onderhandelingen met kapers voor de Somalische kust. Hij benadrukt dat die voor alle partijen veel kracht kosten en dat er aan beide kanten water bij de wijn moet worden gedaan. "Ik noem dat: over je eigen schaduw heen stappen." Tegelijkertijd wordt ieder gesprek minutieus vastgelegd door de onderhandelende partijen, zegt Slaman. "Als je die gesprekken goed analyseert, kun je een bepaalde lijn ontdekken. Dan krijg je het gevoel: als de één een bepaalde stap zet, dan reageert de ander zo en dan ontstaat een schaakspel. Je probeert in de huid van de ander te kruipen."

Zware terroristen laat Israël echt niet vrij. De meeste Palestijnen die met de deal vrijkomen zijn stenengooiers. Peter Malcontent, Midden-Oostendeskundige