Onderzoek: wereldwijd wordt jaarlijks vlees van 18 miljard dieren weggegooid

Jaarlijks wordt wereldwijd het vlees van ongeveer 18 miljard dieren die gedood zijn voor consumptie weggegooid. Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben deze verspilling naar eigen zeggen als eersten op wereldschaal berekend.

Bij de berekening is gekeken naar de zes meest voorkomende soorten vee. Dat zijn kippen, kalkoenen, varkens, schapen, geiten en koeien. De 18 miljard dieren staan voor 50 miljoen ton bot-vrij, eetbaar vlees, dat jaarlijks verloren gaat.

Volgens Gerard Breeman, begeleidend docent bij dit onderzoek, zijn de oorzaken divers. "In ontwikkelingslanden wordt vlees voornamelijk weggegooid als dieren ziek zijn geworden", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal vanochtend. "In geïndustrialiseerde landen ligt er vooral een probleem aan de consumptiekant. Zo hebben supermarkten te veel voorraad, en gooien restaurants en huishoudens vaak restjes weg."

Vooral de Verenigde staten, Zuid-Afrika en Brazilië scoren slecht. In India wordt gemiddeld genomen de minste hoeveelheid vlees per persoon verspild. "In totaal gaat ongeveer één derde van al het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd, dus niet alleen vlees, verloren", aldus Breeman. "Het vlees van deze 18 miljard dieren, is één zesde deel van alle vleesproductie wereldwijd."

Nederland

Van de 158 landen in het onderzoek, staat Nederland op plek 59. In deze lijst is plek 1 voor het land waar het meeste vlees wordt verspild. Breeman: "We zijn dus niet het slechtst bezig, maar we bevinden ons wel bij de slechtste helft."

NOS op 3 maakte een video over voedselverspilling in Nederland: