Van Johan Cruijff Arena naar partytent, Ajax vol vertrouwen naar AS Roma

Ajax kende een droomstart in de groepsfase van de Champions League, maar de landskampioen staat een dag voor het tweede pouleduel met AS Roma weer met beide benen op de grond. Afgelopen weekeinde verloor de landskampioen de eredivisietopper tegen FC Twente met 1-0. "Dat zorgde wel voor een deukje in de sfeer", vertelt coach Suzanne Bakker een dag voor de wedstrijd in Rome. "Maar het is ook heel fijn dat we nu tegen Roma mogen spelen, dan kunnen we Twente uit ons hoofd zetten."

AS Roma - Ajax live bij de NOS Het Champions League-duel tussen AS Roma en Ajax is donderdagavond live te zien bij de NOS, op televisie bij NPO 3 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Om 20.35 uur beginnen we de uitzending met een voorbeschouwing. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

De ploeg van Bakker debuteerde vorige week in de nieuw opgezette groepsfase van de Champions League met een sensationele 2-0 zege op Paris Saint-Germain. "Dat was natuurlijk een topprestatie. Dat geeft enorm veel vertrouwen richting deze wedstrijd. Maar dit is weer een wedstrijd op zich. We beginnen weer op 0-0", aldus de 37-jarige coach. Partytent Bakker en speelster Nadine Noordam geven hun interview voor de NOS-camera langs het veld van het Stadio Tre Fontane, de thuisbasis van de vrouwen van AS Roma. Het complex biedt plaats aan nog geen 3.000 toeschouwers; een flink contrast met vorige week, toen Ajax in de Johan Cruijff Arena speelde. En hoewel de Ajax-speelsters na de wedstrijd tegen PSG in het middelpunt van de belangstelling stonden, is dat in Rome wel anders. Omdat er naast de NOS één ander medium aanwezig was, werd de geplande persconferentie van Ajax afgeblazen. Die van AS Roma vond eerder op de dag plaats in een witte partytent bij het veld.

De knappe zege tegen de Franse topploeg zorgde afgelopen week voor veel extra aandacht voor de Ajax-speelsters. Dat is mooi, vindt Bakker, maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. "Wanneer beantwoord je berichten op sociale media en wanneer is de focus op de training of wedstijd? Dat zijn allemaal nieuwe dingen die we ervaren, delen met elkaar. En waar iedereen zijn eigen weg in vindt." Ook het drukke speelschema is voor de meesten nieuw: het duel met AS Roma is voor Ajax de derde grote wedstrijd in negen dagen. Om haar ploeg daar nog beter op voor te bereiden, zocht Bakker contact met collega-trainers met Europese ervaring, zoals Dave Vos van Jong Ajax. "Dat waardeer ik enorm, daar doen we ons voordeel mee." Counter Ajax treft donderdag met AS Roma een "ervaren ploeg die in de counter levensgevaarlijk kan zijn", aldus Bakker. Zowel Bakker als Noordam spreken het doel voor de wedstrijd vol vertrouwen uit. "Winnen. Ik denk dat dat duidelijk is: het resultaat telt. We zijn goed voorbereid, hebben er zin in." Noordam: "Er komt wel een stukje spanning bij kijken, het zijn grote wedstrijden. Maar dit is wel de reden waarom ik op voetbal ben gegaan. Als je tegen mij als jong meisje had gezegd dat ik in de Champions League had mogen spelen, dan had ik je voor gek verklaard. Daarom: hier moet je vooral van genieten."