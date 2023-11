Onverwachte wending in Brussel: Europarlementariërs stemmen pesticidenplan weg

Het Europees Parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van pesticiden te halveren in 2030 weggestemd. De strengere pesticidenregels zijn een onderdeel van het grote verduurzamingsplan, de zogenoemde Green Deal, waar voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans de afgelopen jaren aan heeft gewerkt.

Nu het Parlement het voorstel heeft weggestemd, zullen er voorlopig geen strengere pesticidenregels komen op Europees niveau.

De Europarlementariërs hadden het oorspronkelijke voorstel van de Commissie al flink afgezwakt, maar voor velen kwam het als een verrassing dat het hele voorstel nu is weggestemd. "In de tien jaar dat ik hier werk is dit bij mijn weten nog niet eerder gebeurd", zegt VVD-Europarlementariër Jan Huitema.

Ook de onderhandelaar van het Parlement, Sarah Wiener van de Oostenrijkse Groenen, is zichtbaar geschokt tijdens de persconferentie. "Ik kan me niet voorstellen dat het hele voorstel nu is weggegooid. Dit is een groot risico voor de gezondheid van onze samenleving."

Oorspronkelijke voorstel

De Europese Commissie wilde met de strengere regels het pesticidengebruik fors verminderen. Ook moesten biologische boeren beter gecompenseerd worden en stond in het voorstel een totale pesticidenstop in gevoelige gebieden. "Heel Nederland en Denemarken zouden dan als gevoelig gebied worden gekenmerkt. Dat was natuurlijk een flinke fout van de Commissie", aldus Huitema.

De Commissie paste het voorstel daarna aan, maar dat voorkwam niet een felle strijd tussen linkse en rechtse Europarlementariërs. De frustratie bij de Groenen was duidelijk merkbaar. Tijdens de persconferentie beschuldigde de Oostenrijkse parlementariër Wiener de Europese christendemocraten ervan aanpassingen aan de wet te hebben laten schrijven door de bestrijdingsmiddelenindustrie.