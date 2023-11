VN vraagt Pakistan te stoppen met massale uitzetting Afghanen

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, dringt er bij de Pakistaanse regering op aan te stoppen met het deporteren van Afghanen . Naar schatting 1,7 miljoen Afghanen zonder geldige verblijfsvergunning worden het land uit gezet. Als ze niet vrijwillig vertrekken, worden ze gearresteerd en gedeporteerd.

"De UNHCR roept de Pakistaanse regering op te stoppen met deze massale uitzettingen tijdens het strenge winterseizoen. De kou in Afghanistan is dodelijk", zegt een regionale UNHCR-woordvoerder tegen persbureau Reuters. "Dit gaat om wanhopige vrouwen, kinderen en mannen die Pakistan in grote getalen verlaten."

De Pakistaanse regering in Islamabad kondigde vorige maand aan dat alle illegale immigranten na 1 november het land uit gezet worden. De regering gaf als reden het toenemend aantal aanslagen in Pakistan, waarbij vaak Afghaanse terroristen betrokken zouden zijn. Volgens Pakistan leven er 4,4 miljoen Afghaanse vluchtelingen in het land en hebben 1,7 miljoen mensen geen geldige verblijfsstatus.

Opvang in Afghanistan

Velen van hen wonen al decennia in Pakistan en hebben in Afghanistan geen huis of familie om naar terug te keren. De Afghaanse Talibanregering heeft opvangplekken bij twee grensovergangen opgezet, maar in de praktijk is van opvang nauwelijks sprake. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er onvoldoende beschutting, water en sanitaire voorzieningen zijn voor Afghanen die terugkeren.

Volgens hulporganisatie World Vision hebben mensen helemaal niets als ze eenmaal in Afghanistan zijn, behalve hun kleding. Horloges, juwelen en geld worden bij de grens met Pakistan afgepakt, zei de regionaal directeur afgelopen zondag tegen persbureau AP.

Geen diploma's

Ook Save the Children maakt zich grote zorgen over de situatie. Veel mensen die terugkeren in Afghanistan hebben geen diploma's of andere bewijzen bij zich van gevolgde opleidingen, waardoor het lastig wordt om in Afghanistan een eventuele studie weer op te pakken. Bovendien snappen Afghaanse kinderen vaak de lokale talen Dari en Pasjtoe niet, omdat ze in Pakistan het Urdu en Engels hebben geleerd.

De regionaal directeur van de hulporganisatie waarschuwt er bij AP ook voor dat kinderen betrokken kunnen raken bij smokkel of kinderarbeid, omdat de gevluchte gezinnen straatarm zijn.

Na de machtsovername van de Taliban in 2021 vluchtten zo'n 600.000 Afghanen naar Pakistan. 25.000 van hen, onder wie mensenrechtenactivisten en journalisten, vallen onder een Amerikaans migratieprogramma en wachten op een visum voor de VS. Volgens de Pakistaanse autoriteiten worden zij niet gedeporteerd.