In Tilburg ontsnapte giftige slang nog niet gevonden

De groene mamba die maandagavond uit een woning in Tilburg ontsnapte, is nog niet gevonden. Volgens de gemeente Tilburg vermoeden diverse experts dat de giftige slangensoort zich mogelijk nog in de woning begeeft. "Er wordt op diverse manieren gezocht."

De eigenaar van de groene mamba ontdekte maandagavond dat hij de slang miste. Hij waarschuwde vervolgens de politie, die daarop samen met de gemeente Tilburg alarm sloeg . Ondanks dat de tropische slangensoort uit zichzelf niet zomaar de confrontatie opzoekt, is een beet van een groene mamba extreem giftig, zei de gemeente eerder.

Sindsdien wordt er zowel binnenshuis als buiten naar het dier gezocht. De zoektocht, onder andere met een speciaal getrainde speurhond, leverde gisteren niets op.

Gaten, camera's en meel

De gemeente zegt in contact te staan met diverse experts in het land. Zij verwachten dat de slang nog in het huis van de eigenaar is. "Mogelijk heeft de slang zich teruggetrokken op een plek waar hij moeilijk weg kan of zit hij nog op een warme droge plek", zegt de gemeente.

Er wordt nu daarom extra goed in en rondom het huis gezocht. "Denk hierbij aan camera's en er worden gaten in de muur geboord", aldus de gemeente. Ook wordt er op diverse plekken meel gestrooid, zodat onderzocht kan worden of het dier op die plek voorbij kruipt.

'Slang kan nooit ver weg zijn'

De eigenaar van de slang probeert de groene mamba met vallen te vangen. Ook hij vermoedt dat het dier zich nog ergens in de buurt begeeft. "Het is een moeilijke tijd voor me."

"Het is heel koud buiten, zeker voor een tropisch dier. De slang kan daarom nooit ver weg zijn", zegt hij tegen Omroep Brabant . "We zetten verschillende vallen om het beest zo snel mogelijk te vangen." De man zegt overvallen te zijn door de media-aandacht.

Koud buiten

Buurtbewoners lijken zich weinig zorgen te maken over de slang. "Als die slang buiten is, dan is hij al lang dood door de kou", vertelt een buurman van de eigenaar van de slang. "Ik denk dat hij gewoon onder zijn eigen vloer zit."

Een andere buurtbewoner zegt dat het hem een onprettig gevoel geeft. "Het is heel gek dat je zo'n giftige slang gewoon als huisdier mag houden. Het zorgde voor veel consternatie en een zoektocht in de straat."

De vermiste slang is tussen de 1 meter 80 en 2 meter lang. Mensen die de slang zien moeten direct 112 bellen en niet proberen de slang te vangen.