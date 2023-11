Waterschapsbelasting gaat soms met tientallen procenten omhoog

De waterschapsbelasting gaat volgend jaar overal in Nederland omhoog. De stijging is het grootst bij de waterschappen Amstel Gooi en Vecht, Limburg en in het Wetterskip Fryslän, daar gaan bewoners soms tientallen procenten extra betalen.

"De stijging wordt in het algemeen veroorzaakt door de steeds grotere uitdagingen in het werk van de waterschappen, met name door klimaatverandering - zoals extreme neerslag en droogte", stelt woordvoerster Judith de Jonge van de Unie van Waterschappen. "Daarnaast spelen de inflatie en hogere kosten voor energie en materialen een rol."

In Nederland zijn 21 waterschappen, die ervoor moeten zorgen dat we droge voeten houden. Dat wordt steeds duurder, waarschuwde Vincent Lokin van de Unie van Waterschappen vorige week al. "Met steeds drogere zomers en tegelijk steeds vaker extreem natte periodes is het waterbeheer steeds meer een balanceeract voor waterschappen", zei hij.

Hoogste en laagste stijging

Hoewel de meeste waterschapsbesturen nog officieel akkoord moeten gaan met de voorgestelde verhogingen, is nu wel duidelijk welke richting het opgaat. Zo gaat een meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van 250.000 euro bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 36 procent meer waterschapsbelasting betalen.

Bij het Waterschap Limburg gaat zo'n huishouden 25 procent meer betalen, bij het Wetterskip Fryslân gaat het om een stijging van 19 procent. De drie waterschappen met de laagste stijging zijn Waterschap Rijn en IJssel (5,2 procent), Waterschap Hollandse Delta (5,5 procent) en Waterschap Rivierenland (5,6 procent).

In Friesland leidde de voorgestelde stijging van de Waterschapsbelasting tot kritiek in het bestuur van het Wetterskip, meldt Omrop Fryslân . "De belastingbetaler is er wel gewoon een keer klaar mee", aldus Ids de Groot van de VVD in de bestuursvergadering gisteravond. Maar de stijging is niet te voorkomen, stelt bestuurslid Remco van Maurik. "De opgaves worden complexer en de kosten zijn gewoon aan het stijgen", zegt hij. "Dat is in heel Nederland het geval en is bij ons niet anders."

De extra kosten in Friesland worden vooral gemaakt door de stijgende kosten in onderhoud en de versteviging van dijken. Van Maurik: "Je moet nu wel investeren om in de toekomst alles voor te zijn. Als je nu de dijk niet ophoogt, krijg je straks problemen. Je wilt toch droge voeten houden. Kijk ook maar eens naar buiten, zoveel het regent."

Jarenlang geen belasting geïnd

In Amstel Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor het waterbeheer in onder andere Amsterdam en Utrecht, speelt een ander probleem. Het probleem daar is dat Waternet, de overkoepelende organisatie die de belasting moet innen, al jaren kampt met ICT-problemen. Facturen werden niet of verkeerd verstuurd, soms werd jarenlang geen belasting geïnd. Bovendien, zo zei Simon Deurloo van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht eerder, "waren de tarieven tot nu toe te laag, waardoor er te krap is begroot".

In Limburg wil het waterschap vooral een "robuuste organisatie" neerzetten. "De laatste jaren kwam er al heel wat op ons af en ook de komende periode is dat niet anders", zegt dagelijks bestuurder Marc Breugelmans op de website . "Om alle ontwikkelingen en activiteiten op te kunnen pakken, gaan we de benodigde uitgaven, investeringen en inspanningen niet uit de weg. We zullen met zijn allen de daarvoor benodigde bijdrages moeten leveren."