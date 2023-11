Zuid-Korea schort militair akkoord met noorden deels op vanwege spionagesatelliet

Zuid-Korea schort een militaire overeenkomst met Noord-Korea deels op vanwege een spionagesatelliet die Pyongyang gisteren lanceerde. Dat heeft de Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo gezegd in een toespraak.

Het deel van het verdrag uit 2018 dat opgeschort wordt, gaat over toezicht vanuit de lucht aan de grens tussen de twee landen. Zuid-Korea zal dat toezicht hervatten en dus weer patrouilles vanuit de lucht uitvoeren.

Historische vredesovereenkomst

Het pact uit 2018, dat destijds werd gezien als een historische overeenkomst, werd ondertekend op een topontmoeting van de vorige Zuid-Koreaanse president, Moon Jae-in, met Kim Jong-un. Sinds 1953 gold al de facto een wapenstilstand tussen de twee landen, maar die werd tot dan toe nooit bevestigd in een akkoord.

Het akkoord uit 2018 bevatte beloftes over ontwapening, het stopzetten van vijandige acties en het begin van formele onderhandelingen met andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Om incidenten tussen de twee legers te voorkomen, werden bufferzones en no-fly-zones ingesteld.

Noord-Korea: eerste beelden van Amerikaanse basis

In eerste instantie gaven Zuid-Korea en de Verenigde Staten aan nog te moeten analyseren of het gelukt was om de spionagesatelliet in een baan rond de aarde te krijgen, maar het Zuid-Koreaanse leger zegt inmiddels dat het er inderdaad op lijkt dat dat het geval is.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beweert ondertussen dat hij al beelden heeft ontvangen van een Amerikaanse militaire basis. Het zou gaan om een luchtmachtbasis op het eiland Guam in de Stille Oceaan, die door de Verenigde Staten wordt gebruikt om onder andere vluchten uit te kunnen voeren met langeafstandsbommenwerpers richting Noord- en Zuid-Korea.

Die bewering is niet te verifiëren. Noord-Korea heeft ook geen satellietbeelden van de Amerikaanse militaire basis vrijgegeven.

Eerdere pogingen mislukten

Het is de eerste keer dat het Noord-Korea lukt om zo'n satelliet in een baan rond de aarde te krijgen. Dit jaar probeerde het land het al twee keer eerder, maar die pogingen mislukten .

Met de spionagesatelliet hoopt Noord-Korea vijandige staten als Zuid-Korea en de Verenigde Staten beter in de gaten te kunnen houden. Noord-Korea laat weten dat de spionagesatelliet het land kan helpen bij een mogelijke oorlog. In de nabije toekomst zullen er meer de ruimte in gaan, zegt het staatspersbureau KCNA.

De Verenigde Staten en Japan hebben de lancering veroordeeld. De Japanse premier Kishida wijst erop dat hiermee VN-resoluties worden geschonden.