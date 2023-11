Oranje kan Davis Cup-historie schrijven, denkt ook Schalken: 'Moet alles meezitten'

De Nederlandse tennissers mogen deze week in Málaga dromen van een Davis Cup-titel, zoals captain Paul Haarhuis dat vorige week al hardop deed. Maar voor een historisch Oranje-succes moet alles meezitten. Om te beginnen op donderdag in de kwartfinale tegen Italië. Nederland bereikt bij winst op Italië voor de tweede keer in de historie de halve finales van de Davis Cup. De eerste keer was in 2001, toen Oranje met de kwaliteit van Sjeng Schalken, de onbevangenheid van Raemon Sluiter en de ervaring van - toen nog - dubbelspecialist Haarhuis de laatste vier haalde. Schalken denkt dat de huidige selectie vergelijkbaar is met het team waarin hij destijds speelde. "Wij hadden toen ook een topper in het dubbelspel en solide spelers in het enkelspel. Dan heb je een degelijk team dat elke ontmoeting kan winnen." 'Nederland heeft prima selectie' Hij vindt dat Nederland met Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in het enkelspel en de dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer een sterk team op de been brengt. "Er zijn maar weinig landen die er echt bovenuit steken, die bijvoorbeeld twee toptienspelers in huis hebben. Nederland heeft geen absolute topspeler zoals Djokovic of Sinner, maar is in de breedte gewoon sterk."

"De Nederlandse jongens laten wekelijks zien hoe sterk ze zijn en meten zich met de top van de wereld. Dan heb je het niveau om mee te kunnen. Dus ik ga wel mee in die uitspraak van Paul dat ze de titel kunnen winnen. Maar dan moet het wel meezitten", zegt Schalken. De voormalig nummer elf van de wereld weet waar hij over praat. Nederland had in zijn ogen in 2001 best de finale van de Davis Cup kunnen halen, als het balletje de goede kant op was gevallen in de ontmoeting met Frankrijk. "Ik verloor toen op de eerste dag mijn wedstrijd met 8-6 in de vijfde set. Die partij had ook mijn kant op kunnen vallen", vertelt hij. "En Raemon Sluiter blesseerde zich bij een voorsprong en moest opgeven. Toen viel het dus allemaal net niet voor ons. Dat moeten de jongens donderdag niet hebben." Bekijk hieronder de beelden van Nederland-Frankrijk uit 2001 en de interviews met Paul Haarhuis en Tallon Griekspoor over het duel met Italië:

Of de Nederlandse tennissers donderdag een positieve flow te pakken krijgen, hangt waarschijnlijk grotendeels af van de partij van Van de Zandschulp, die om 10.00 uur de kwartfinale tegen de Italianen opent. Het is nog onduidelijk tegen wie Van de Zandschulp speelt, maar het zou voor Nederland een opsteker zijn als hij voor een zege zorgt, om zo de druk bij kopman Tallon Griekspoor een beetje weg te nemen. Griekspoor treft aansluitend hoogstwaarschijnlijk Jannik Sinner, die momenteel in de beste fase van zijn loopbaan zit. Sinner is even de nationale sporttrots van Italië, nadat hij afgelopen week in Turijn de eindstrijd van de prestigieuze ATP Finals had gehaald. Griekspoor zal op de toppen van zijn kunnen moeten spelen om het de 22-jarige nummer vier van de wereld lastig te maken. Gazzetta vreest dubbelspel Oranje heeft tot slot zijn ervaren specialisten Koolhof en Rojer achter de hand, mocht het op een beslissend dubbelspel uitdraaien. Het is nog niet duidelijk of de twee op donderdag daadwerkelijk een koppel vormen. Bekijk hieronder onze sportexplainer waarom er momenteel veel kritiek is over de opzet van de Davis Cup:

De Davis Cup is niet meer wat het geweest is. De sfeer is verdwenen, de tennissers vinden het niet meer leuk en de toekomst is onzeker.

La Gazzetta dello Sport vreest in ieder geval voor de kansen van Italië als de confrontatie met Nederland wordt beslist met een dubbelspel. "Op papier is Nederland geen favoriet in de ontmoeting, maar wel een vervelende tegenstander voor de 'Azzurri' door de aanwezige dubbelspelkwaliteiten", aldus de Italiaanse sportkrant. 'In theorie speelt Botic belangrijkste partij' Schalken denkt dat de partij van Van de Zandschulp waarschijnlijk een bepalende rol in de ontmoeting gaat spelen. "Op voorhand zou je zeggen dat Nederland in het dubbelspel favoriet is en hetzelfde geldt voor Sinner in zijn partij tegen Griekspoor, mits Sinner fit is na zijn inspanningen bij de ATP Finals", zegt hij. "Dan komt het dus aan op het enkelspel van Van de Zandschulp, waarin de kansen voor beide spelers meer in balans lijken. Maar goed, dat is de theorie. In de praktijk is alles altijd anders, helemaal in de Davis Cup."