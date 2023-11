UEFA beboet Celtic vanwege Palestijnse vlaggen tijdens Champions League-duel

Celtic moet een boete van bijna 18.000 euro betalen vanwege Palestijnse vlaggen op de tribune bij een Europese thuiswedstrijd. Tijdens het Champions League-duel met Atlético Madrid op 25 oktober telde de UEFA honderden vlaggen, die "provocerend en aanstootgevend" worden genoemd.

Van tevoren had Celtic de supporters nog verzocht de vlaggen niet mee te nemen, maar veel fans gaven daar geen gehoor aan en toonden ze tijdens het zingen van You'll Never Walk Alone. Ook waren er spandoeken met teksten als 'Free Palestina' te zien.

Feyenoord naar Celtic

Op 13 december speelt Feyenoord op Celtic Park zijn laatste groepswedstrijd van dit Champions League-seizoen. Daarvoor spelen de Rotterdammers nog een thuiswedstrijd tegen Atlético.

Feyenoord staat nu derde in groep E, maar heeft slechts twee punten minder dan koploper Atlético, waardoor overwintering in de Champions League nog altijd haalbaar is. Celtic staat laatste met vijf punten minder dan de Rotterdammers, waardoor Feyenoord bijna zeker is van minimaal de derde plaats in de poule, een plek die goed is voor de Europa League na de winter.