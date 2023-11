Snookerlegende O'Sullivan dreigt te stoppen na onvrede over bond: 'Heb geen keus'

Zevenvoudig wereldkampioen snooker Ronnie O'Sullivan heeft gezegd dat hij dreigt te stoppen met de sport. De Engelsman ligt in de clinch met de World Snooker Tour, de internationale snookerbond.

Die wil liever niet dat O'Sullivan meedoet aan lucratieve exhibitietoernooien in China. "Ik heb geen keus", vertelde O'Sullivan aan de BBC, die hem sprak in het kader van de documentaire 'Ronnie O'Sullivan: The Edge of Everything'. "Als ik niet kan doen wat ik moet doen, en dat is veel spelen in China, speel ik misschien wel nooit meer."

De 47-jarige snookeraar moet vrezen voor sancties als hij toernooien mist om in China te gaan spelen. "Als ik naar China ga, speel ik op geweldige locaties met een geweldig publiek en flink wat prijzengeld. En ik vind het geweldig."

"Als ik op een punt kom dat ik dat niet meer kan of mag, dan speel ik waarschijnlijk niet. Dan ga ik waarschijnlijk Chinese 8-Ball spelen, want ik wil nog wel een keu in mijn hand hebben."

Mentaal uitgeput

O'Sullivan trok zich dit jaar al meerdere keren terug van een toernooi en vorige week liet hij weten niet in actie te komen bij het Champion of Champions-toernooi in Bolton, dat hij vier keer op zijn naam bracht.

"Mentaal voel ik me een beetje uitgeput en gestrest", schreef 'The Rocket' toen op Instagram. "Ik wil voor mijn geestelijke gezondheid en mijn lichaam zorgen en heb me daarom teruggetrokken. Het spijt me voor alle fans, maar ik kom sterker terug."

O'Sullivan raakte in mei de wereldtitel kwijt aan de Belg Luca Brecel. Hij behield desondanks de eerste plaats op de wereldranglijst. In oktober trok de befaamde snookerspeler zich ook al terug uit het Noord-Iers Open. Destijds gaf hij "medische redenen" op.