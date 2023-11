Kameroen ontvangt als eerste land ter wereld malariavaccin

Kameroen is het eerste land ter wereld dat het malariavaccin Mosquirix officieel gaat gebruiken. Een lading met meer dan 331.000 doses kwam gisteren aan op het vliegveld in de hoofdstad Yaoundé. Eerder werd het vaccin vier jaar lang getest op kinderen in Ghana, Kenia en Malawi. De resultaten daarvan waren positief.

De vaccins gaan naar 42 van de 203 gezondheidscentra in het land. De eerste prikken worden naar verwachting eind december of begin volgend jaar gezet.

De minister van Volksgezondheid is blij met het vaccin. "We verliezen veel landgenoten die sterven als gevolg van deze ziekte", zeg hij tegen persbureau Reuters. Het vaccin is wel slechts een aanvulling op het "arsenaal aan maatregelen dat er al is." Het zal nu vooral nog gebruikt worden voor jonge kinderen.

Nog steeds dodelijk

Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO is malaria nog steeds een van de meest dodelijke ziektes in Afrika. Zeker 600.000 mensen bezwijken er jaarlijks aan. Het overgrote deel van de slachtoffers is jonger dan 5 jaar.

Malariabestrijders maken zich bovendien grote zorgen over het oprukken van de mug in steden, zoals begin vorig jaar gebeurde in de Ethiopische stad Dire Dawa. Normaal gesproken slaat de ziekte vooral toe op het platteland. Ook was deze uitbraak in de droge tijd, terwijl malaria meestal om zich heen grijpt in het regenseizoen.

Hoopvolle resultaten

Het vaccin Mosquirix, dat door de Britse fabrikant GSK Plc is ontwikkeld, wordt volgend jaar verder uitgerold in nog eens negen landen waar malaria voorkomt.

De resultaten van vaccins zijn volgens de Nederlandse malaria-onderzoeker Teun Bousema hoopvol, zei hij tweeëneenhalve week geleden tegen de NOS. Wel zijn ze verre van perfect: ze vergen meerdere injecties en zijn tot nu toe dus alleen nog op kinderen gericht. Maar, zegt Bousema, vaccins redden ook kinderlevens. In de gebieden waar Mosquirix is getest daalde de kindersterfte met 13 procent.

In de tussentijd is ook een tweede vaccin goedgekeurd door de WHO, gemaakt door de Britse universiteit Oxford. Dit vaccin zou nog effectiever en goedkoper zijn en komt medio 2024 beschikbaar.