Vanuit je eigen skybox kijken naar beachvolleybal: 'Wij zijn coronaproof'

Sanne Keizer (links) en Madelein Meppelink werden in 2018 in eigen land Europees kampioen - ANP

"Eigenlijk ben ik blij met Novak Djokovic. Hij heeft laten zien dat het echt niet zomaar kan." Die terloopse opmerking gaat niet over de tenniskwaliteiten van 's werelds nummer een van de wereld, maar over de coronabesmettingen bij de door hem georganiseerde Adria Tour. Een opmerkelijke uitspraak voor een energieke en ambitieuze toernooiorganisator, die zojuist met trots het eerste grote sportevenement in Nederland sinds de coronauitbraak heeft aangekondigd. King of the Court, een innovatief toernooi voor beachvolleyballers moet het eerste grote sportevenement op Nederlandse bodem worden sinds de coronacrisis. Van 9 tot en met 12 september verzamelt de wereldtop zich op het Utrechtse Jaarbeursplein. "De sporters wachten hier écht op", vertelt Wilco Nijland, bedenker en organisator van het beachvolleybaltoernooi. "We zijn het eerste toernooi, alle toppers hebben niet kunnen spelen. Als ze kunnen vliegen, dan zijn ze er."

Beachvolleybal in hartje Utrecht: 'Eerste sportevenement sinds corona lukt' - NOS

Met grote belangstelling volgt Nijland de versoepeling van reisrestricties. Want zonder opheffing van het reisverbod is de toezegging van de Amerikanen Gibb/Crabb, de Brazilianen Bruno/Evandro of de Noorse aanvoerders van de wereldranglijst Mol/Sorum weinig waard. En dat is nog maar één consequentie van de anderhalvemetersamenleving. Een andere is dat er gedurende het weekend geen 30.000 toeschouwers welkom zijn, maar per sessie slechts 425. "We zijn echt coronaproof. We bouwen een stadion, waarin iedereen zijn eigen skybox heeft. Daarin kun je met familie en vrienden, de mensen met wie je binnen anderhalve meter mag leven, kijken naar het beachvolleybal."

Een (pre-corona) impressie van het stadion van King of the Courts op het Jaarbeursplein in Utrecht - Nevobo

Bezoekers vinden bij aankomst hun drankje in de skybox, als je een shirt of petje wilt kopen wordt het naar je toegebracht en bestellingen tijdens de duels doe je via een app. "Niemand hoeft te lopen", vertelt Nijland. "Alleen wie naar de wc moet, maar ook daarvoor is maar een looproute." Bovendien zullen alle bezoekers bevraagd en geregistreerd worden en na afloop een controlemail ontvangen. Alles om besmettingen te vermijden.

Nederlandse toppers spelen niet samen Ook alle spelers zullen twee weken voor het toernooi een coronatest ondergaan, wie gereisd heeft zal nogmaals getest worden. Dan nog blijft er veel onzeker.

Beachvolleybalster Keizer popelt om te spelen: 'Afgelopen tijd niet tof' - NOS

Deelname van de Nederlandse wereldtoppers Alexander Brouwer, Robert Meeuwsen, Sanne Keizer, Madelein Meppelink en Christiaan Varenhorst lijkt wel zeker. Voor Brouwer/Meeuwsen en Keizer/Meppelink normaal gesproken een kans om eindelijk weer eens samen te spelen. Maar nee. Bij wijze van experiment haalt de organisatie de vaste duo's uit elkaar. Toch spat de gretigheid ervan af bij Keizer, die met Madelein Meppelink in 2018 in eigen land nog Europees kampioen werd. "Het is natuurlijk niet tof, de afgelopen tijd", aldus Keizer. "Wij zijn een snel groeiende sport, die zich snel kan aanpassen. En ik denk dat 400 mensen in een skybox net zoveel sfeer kunnen maken als duizend mensen op de tribune."

King of the Court in een notendop Top-15 van de wereld bij mannen en vrouwen

Vijf teams tegelijk: twee in het veld, drie langs de kant

Winnaar blijft staan

Alleen vanuit het winnaarsvak kunnen punten gemaakt worden

Maximaal acht seconden tussen rally's, ook als ploegen van vak ploegen wisselen

Prijzengeld 100.000 dollar, alleen voor beste vijf

Vanaf 1 juli mogen de beachvolleyballers weer wedstrijden spelen. De Nederlandse volleybalbond Nevobo wil dat moment markeren door bij zonsopkomst, om 5.00 uur in de ochtend, de eredivisie te hervatten. En Keizer en Meppelink zijn meteen aan de beurt, zo hoorden ze maandag van directeur Michel Everaert. Dan toch liever de King of the Court, waar alleen in de avonduren gespeeld zal worden. "Ik kijk er heel erg naar uit. Het is zo'n ontzettend dynamisch spel. Je hebt geen tijd om je haar goed te doen, je bril poetsen of in discussie te gaan met de scheidsrechter. Wie het snelst kan schakelen is de winnaar."