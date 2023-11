Na roerige periode keert handbalster Broch toch terug bij Oranje voor WK

Yvette Broch keert terug bij het Nederlands vrouwenhandbalteam. De ervaren cirkelspeelster voegt zich bij de WK-selectie van Oranje, waar Merel Freriks deze week uitviel door een zware knieblessure.

Volgens bondscoach Per Johansson kan Broch "met haar ervaring en persoonlijkheid van grote waarde kan zijn voor het team." De 118-voudig international heeft een roerig verleden met het Nederlands team. Broch maakte jarenlang deel uit van het Nederlands team, won medailles op EK's en WK's en kwam in 2016 uit op de Olympische Spelen.

Niet vaccineren

In 2018 besloot ze abrupt te stoppen, om later met nieuwe energie haar carrière weer voort te zetten. In 2020 keerde ze ook weer terug bij het Nederlands team, maar besloot niet mee te gaan naar de Spelen in Tokio. Broch wilde zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en was bang dat ze als gevolg daarvan tijdens het evenement in Tokio in een isolement zou komen.