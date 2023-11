Meer aankopen vóór Black Friday: 'Het is eerder een koopjes-anderhalve week'

Vliegtickets, abonnementen, elektronica, maar ook medicijnen en botox-behandelingen met korting. Steeds meer winkels doen mee met de koopjesdag Black Friday en dit strekt zich over steeds meer dagen uit.

In de aanloop naar vrijdag wordt er online aanmerkelijk meer gekocht dan gebruikelijk. De afgelopen twee dagen zijn er bijna 9 miljoen aankopen online gedaan met betaalplatform iDeal, anderhalf miljoen meer dan normaal.

Winkelketens proberen steeds vroeger klanten te lokken en beginnen dagen of weken voor Black Friday al met hun aanbiedingen. "Black Friday is geen dag meer, geen week, maar eerder anderhalve week of twee weken", zegt Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers.

Hij houdt deze weken alle aanbiedingen van elektronica in winkels bij. "Winkeliers maken elkaar gek, ze hopen dat je als consument niet te lang wacht en de euro bij hun uitgeeft en niet bij een ander."

Duw- en trekwerk

Al meer dan tien jaar komen ketens in Nederland eind november met aanbiedingen rond Black Friday. Het fenomeen komt uit Amerika, waarbij traditioneel de dag na Thanksgiving het seizoen van de kerstinkopen begint. Daar stunten ketens zodanig met de prijzen dat consumenten met duw- en trekwerk proberen om de beste koopjes binnen te halen.

Dat soort taferelen zie je niet in Nederland, zeker niet nu winkels al dagenlang met prijzen stunten. Uit cijfers van iDeal blijkt dat er volop wordt gekocht. Maandag werden er 4,65 miljoen aankopen online via het platform gedaan en dinsdag 4,1 miljoen. Op een normale dag zijn dat er zo'n 3,6 miljoen. Hoeveel geld er is uitgegeven, is niet bekend.

Het betaalplatform verwacht een nieuw record aan transacties in de Black Friday-periode.

Nepaanbiedingen

De Autoriteit Consument & Markt ziet dat er te veel winkels zijn die nepaanbiedingen op hun site hebben staan. De toezichthouder wil dat aanpakken, al zijn er voor zover bekend nog geen boetes uitgedeeld.

"Er zijn een hoop winkels die roepen dat ze allerlei aanbiedingen hebben, maar waarbij dat niet zo is", zegt Tweakers-redacteur Eric Van Ballegoie. "Wij houden prijsdalingen bij en er zijn zeker producten die significant in prijs dalen deze weken. Maar de meeste goede aanbiedingen hebben we eind vorige week al online zien komen."