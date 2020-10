Rokers die willen stoppen kunnen verslavingszorg nu toch vergoed krijgen

Eerder maakten we deze video over Tineke Wiebrants, longpatiënt, en ruim 40 jaar verslaafd aan roken. Ze volgde een traject bij een verslavingsarts om te stoppen:

De mogelijkheid om doorverwezen te worden om van het roken af te komen, is een primeur, zegt verslavingsarts Robert van de Graaf in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit gebeurt nog nergens in de wereld. De proef in Assen heeft uitgewezen dat mensen die eerder steeds weer opnieuw begonnen met roken, met hulp van dit programma toch kunnen minderen of stoppen."

Mensen met een ernstige rookverslaving kunnen vanaf nu ook worden doorverwezen naar een verslavingsarts. Begin dit jaar startte het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen samen met Verslavingszorg Noord Nederland een experiment om mensen die extreem veel moeite hebben met het stoppen met roken, dezelfde behandeling te bieden als mensen met een alcohol- of drugsverslaving.

Waarom de behandeling van rokers eerder uitsluitend buiten het ziekenhuis plaatsvond en niet werd vergoed, heeft volgens Van de Graaf te maken met de manier waarop er tegen roken aan werd gekeken. "Het werd gezien als een slechte gewoonte, slecht gedrag en bovendien je eigen keus. Als je er dan problemen krijgt, was dat eigen schuld, dikke bult. Je kon wel een vergoeding krijgen voor coachingsgesprekken, maar een deel van de rokers heeft zwaardere en intensievere hulp nodig."

Vergoeding voor drie jaar

De behandeling kan verslaafde rokers vooral helpen bij het afkickproces waar ze in terechtkomen. "Mensen kunnen er soms wekenlang niet van slapen of krijgen heftige paniekaanvallen. Die dingen kunnen ervoor zorgen dat je elke keer weer terugvalt. We proberen met de expertise van een verslavingsarts, psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters, en verpleegkundigen problemen te behandelen."

De komende drie jaar gaat Menzis het programma voor mensen die bij hen verzekerd zijn, vergoeden. Van de Graaf: "Maar wij hopen dat alle zorgverzekeraars in Nederland dit gaan opnemen als aanvullende behandeling. Hiermee kunnen wij mensen begeleiden die muurvast zitten. Dat is maar goed ook, want tabaksverslaving is de meest dodelijke ziekte in Nederland."