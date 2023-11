'China sluit honderden moskeeën in noordelijke regio's'

China heeft honderden moskeeën gesloten in de noordelijke regio's Ningxia en Gansu. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een kritisch rapport . Moskeeën worden gesloopt of ontmanteld door islamitische architectonische kenmerken als koepels en minaretten te verwijderen, staat in het rapport. Dat is in strijd met het recht op vrijheid van godsdienst, stelt HRW.

Human Rights Watch analyseerde satellietbeelden, video's uit de regio en overheidsrapporten om de sluiting van moskeeën te onderzoeken. De organisatie was niet in staat het exacte aantal moskeeën te bepalen dat de afgelopen jaren is gesloten of aangepast, maar het zou gaan om honderden.

De sluiting en ontmanteling van moskeeën is onderdeel van bredere inspanningen om de islam in China terug te dringen, aldus het rapport. De Chinese Communistische Partij heeft een stevige greep op de religieuze en etnische minderheden. Sinds president Xi Jinping in 2016 opriep tot de "verchinezing" van religies, is het ontmantelen van moskeeën toegenomen.

Volgens de wet mag religie alleen gepraktiseerd worden in officieel goedgekeurde gebedshuizen van officieel goedgekeurde religies. De autoriteiten oefenen scherpe controle uit over gebedshuizen.

In april 2018 vaardigde Peking een richtlijn uit, waarin werd gesteld dat overheidsfunctionarissen "de bouw en indeling van locaties voor islamitische activiteiten strikt moeten controleren" en "zich moeten houden aan het principe van meer slopen en minder bouwen".

Satellietbeelden

De regio's Ningxia en Gansu herbergen na de autonome regio Xinjiang het grootste aantal moslims in het land. Onderzoekers van de universiteiten van Plymouth en Manchester denken volgens The Guardian dat er sinds 2020 1300 moskeeën zijn verdwenen in Ningxia.

Het beleid voor moskeeën beperkt zich niet tot Ningxia en Gansu. Het Australian Strategic Policy Institute schat dat 65 procent van de 16.000 moskeeën in Xinjiang sinds 2017 is verwoest of ontmanteld.

De overheid begaat in Xinjiang "ernstige mensenrechtenschendingen" waar het de Oeigoeren betreft, stelden de Verenigde Naties in augustus. Human Rights Watch vond bewijs van massale opsluiting in 'heropvoedingskampen', marteling en verkrachting.