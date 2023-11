Goals en assists gezocht: goudhaantje Simons in Oranje nog niet van de nul af

Terwijl een stralende Calvin Stengs met de bal onder zijn arm flaneert door Faro, sjokt Xavi Simons met zijn schouders omlaag van het veld. Jaloers op de man van de hattrick tegen Gibraltar. Simons is het goudhaantje van Ronald Koeman, het groeibriljantje van het Nederlands elftal. Maar na elf duels in Oranje passen de kille cijfers nog niet bij zijn potentie: nul goals, nul assists. "Ik denk dat Xavi daar best wel mee bezig is", moet Koeman desgevraagd na de 6-0 winst dan ook toegeven. "Dat zie je aan zijn lichaamshouding. Maar het is logisch, hij wil presteren."

De samenvatting van het EK-kwalificatieduel tussen Gibraltar en Nederland. - NOS

Ook de bondscoach is er enorm bij gebaat dat Simons snel gaat renderen. Achterin zit het wel goed bij Oranje. Daar houden Virgil van Dijk en zijn kompanen de boel wel dicht. Voorin is een ander verhaal. Juist Simons kan met een geslaagde dribbel of een fonkelend schot een wedstrijd naar zijn hand zetten. Dat wat nodig is om te kunnen excelleren op het EK, volgend jaar zomer in Duitsland. Het lukt hem bij zijn club Leipzig in ieder geval uitstekend. In elf Bundesliga-duels is hij een ware sensatie. Al goed voor vier goals en zeven assists. Op onverklaarbare wijze wil het in Oranje nog niet vlotten. Eerste keer op de bank Des te meer zal Simons, die in 2023 tot dinsdag alle interlands als basisspeler heeft meegemaakt, hebben gebaald dat hij uitgerekend tegen Gibraltar, dat in zeven EK-kwalificatieduels al 35 tegengoals kreeg, op de bank begint. "Hij heeft ook al veel gespeeld", legt Koeman zijn keuze uit. "Soms moet je spelers in bescherming nemen tegen het volle programma. Dat vinden ze niet leuk, maar begrijpen ze wel."

In het vrijwel lege Estádio Algarve krijgt Simons wel een invalbeurt. Al vroeg in de tweede helft begint hij warm te lopen. Terwijl conditietrainer René Wormhoudt de oefeningen voordoet, let Simons maar half op. Hij kijkt veel liever naar het veld. Daar ziet hij Stengs de 4-0 maken. En op het moment dat Simons teruggaat naar de bank om zijn wedstrijdshirt aan te trekken, maakt Stengs in de 62ste minuut ook nog eens op fraaie wijze de 5-0, zijn derde van de avond. Meteen daarna komt Simons, rugnummer tien, het veld in. Hij wordt één keer gevaarlijk, als hij de bal voor zijn voeten krijgt en met rechts snel uithaalt. Het schot is te wild en gaat ver naast en over. Een obsessie? Na het laatste fluitsignaal eindigt voor Simons weer een wedstrijd in het shirt van Oranje zonder de belangrijkste individuele cijfers achter zijn naam. Weer geen goal en ook geen assist. Ter vergelijking: Cody Gakpo kon na zijn eerste elf interlands al vijf goals en twee assists bijschrijven. "Mensen denken dat ik geobsedeerd ben, maar dat ben ik niet. Het is vervelend, maar ik maak me niet druk", zei Simons afgelopen zaterdag na het duel met de Ieren. "Hij wil te graag", was toen de conclusie van 109-voudig international Rafael van der Vaart. "Ik doe gewoon hetzelfde als bij mijn club", pareerde Simons. Bekijk hieronder de reactie van Xavi Simons na het duel tegen de Ieren van afgelopen zaterdag.

Reactie van Oranje-aanvaller Xavi Simons na de 1-0 thuiszege op Ierland en dus kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland. - NOS